El Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) ha criticado este lunes la “falta de inversión pública para el mantenimiento de una instalación fundamental para nuestra ciudad en la época de verano, como es la piscina municipal”.

Además, ha lamentado la “falta de previsión y financiación” con una instalación que tiene más de 50 años y que “ha conllevado, el pago de varias sanciones de miles de euros por incumplimientos en materia sanitaria desde hace años”.

La portavoz de UP, Mavi Mata, también ha denunciado que “en la mayoría de instalaciones deportivas de la ciudad no ha habido un mantenimiento adecuado, ni se han realizado las reformas necesarias a lo largo de los años que permitan conservar en óptima calidad las instalaciones. No es mala suerte, como afirma en declaraciones el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro; es una mala gestión y una dejadez absoluta”.

En este contexto, se ha referido a la calidad del agua y a las “quejas por el mal estado del césped, que son continuas; y el barro y la suciedad pueden acarrear los problemas en el agua que han llevado a cerrar por tercera vez”. Y ha añadido que “no vale solo con pedir disculpas; cuando gobiernas, hay que dar soluciones”.

La portavoz de la formación morada ha resumido que “nos encontramos en mitad de agosto y en la peor ola de calor de todo el verano con el tercer cierre de la piscina esta temporada”.

Por último, UP ha exigido que se devuelva el dinero de las entradas de la piscina tras su cierre “a la mayor brevedad”. Y ha subrayado que “sabemos que este es un servicio con mucha carga de trabajo y poco personal, por lo puede que se demoren las devoluciones, y hay que facilitar la gestión”.

Ademas, instan al gobierno local a explicar a la ciudadanía “qué acciones han llevando a cabo para que la piscina municipal reabra ayer domingo y, sobre todo, qué medidas preventivas van a poner en marcha para que no tenga que volver a cerrar más y se aseguren las medidas de salud pública”.

RESPUESTA DEL GOBIERNO POPULAR

Por su parte, el gobierno popular se ha desmarcado de las acusaciones de UP, asegurando que ls piscina de verano “se ha cerrado en un ejercicio de responsabilidad”. Una responsabilidad, subrayan, “que echamos de menos cuando, en la pasada legislatura, UP no apoyó las enmiendas del PP en la Asamblea de Extremadura para hacer inversiones en la piscina de Plasencia”.

En esta línea, el equipo de Pizarro ha arremetido contra la formación morada: “entendemos la frustración que pueda llegar a sentir el grupo de UP al ver que sus opciones de gobernar Plasencia disminuyen con el tiempo. Cuando no hay ideas ni proyecto de ciudad, se opta por el ataque personal e indiscriminado”.

Desde el equipo de gobierno precisan que “continuamos haciendo lo que mejor sabemos: trabajar para solucionar los problemas de los placentinos y proporcionarles una mejor calidad de vida”.