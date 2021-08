El Área de Salud de Plasencia volvió a registrar ayer más de un centenar casos; concretamente, 107. Muy lejos de las siguientes áreas con más positivos: la de Badajoz (44) y Cáceres (39). Tiene 25 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en UCI. Ha registrado un total de 202 fallecidos y ha dado 7.006 altas.

Pero es que los datos locales siguen arrojando números rojos para la capital del Jerte. En las últimas 24 horas, Plasencia ha registrado 51 casos, frente a los 24 de Cáceres ciudad, los 22 de Badajoz y los 20 de Don Benito.

VISITAS RESTRINGIDAS EN EL HOSPITAL

En este contexto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales restringía ayer las visitas al Hospital Virgen del Puerto tras detectar dos pacientes positivos en la tercera planta: la de cirugía. La planta fue desalojada y comenzaron a practicarse cribados masivos a los pacientes y el personal.

El horario de visitas habitual (de 17.00 a 19.00 horas) queda restringido sine die, y desde la consejería aseguran que el protocolo que se va a aplicar en este caso «es el que ya ha habido en otras olas».

Esas restricciones no afectan a pacientes que sean dependientes, menores, personas que estén al final de la vida o embarazadas. «Se acaban de detectar los positivos en la tercera planta y aún no podemos decir cuando se podrá abrir», señalaban ayer al cierre de esta edición desde Sanidad. «Las restricciones continuarán hasta que sea necesario, y no sabemos los resultados de las pruebas».

Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales no confirman que se trate de un brote, aunque no es la primera vez que este hospital sufre una situación parecida: el brote detectado en abril de este año en la sexta planta (medicina interna) fue declarado por Sanidad con 11 positivos; dos semanas después ya registraba 70 casos de covid y más de 160 contactos.

VACUNACIÓN ADOLESCENTES

El proceso de vacunación en la capital del Jerte ha pegado un acelerón pronunciado desde la semana pasada, y ya se está inoculando a adolescentes.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) realizó ayer un nuevo llamamiento, a los nacidos entre el 1 de enero de 2008 y el 19 de agosto de 2009. Los menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto al recinto ferial de El Berrocal el próximo jueves, 19 de agosto.

El horario varía en función del centro de salud: de 9.00 a 10.00 horas se vacunarán los del Luis de Toro, de 10.00 a 11.00 horas los de San Miguel y, por último, de 11.00 a 12.00 los de La Data.