El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha manifestado sobre la celebración del XXV Festival Internacional Folk Plasencia que «es un tema que analizará Salud Pública de manera individual, una vez se tenga la ratificación o no del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)» sobre la petición de toque de queda para la ciudad. Si bien, no ha aclarado si ese análisis incluye una revisión del aforo anunciado de 400 asientos (con metro y medio de distancia), de las normas sanitarias o una evaluación acerca de la conveniencia o no de suspender el evento, dado el Nivel 3 de alerta sanitaria.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha garantizado la seguridad en la celebración del popular certamen: «haciendo un análisis de las medidas de seguridad adoptadas, no vemos riesgo».

Es más, incluso ha llegado a señalar que esas medidas de seguridad previstas para el folk «serán muchos más intensas que las que yo he presenciado en el Festival de Mérida en Cáparra, donde había asientos correlativos», lamentó el regidor, que disfrutó el pasado sábado de la obra “Anfitrión”.

PRIMERA JORNADA

Los extremeños EnVerea, el músico vasco y maestro de la trikitixa Xabi Aburruzaga y la mítica formación bretona Gwendal abrirán el jueves esta cita destacada del circuito folk nacional, que el pasado año tuvo que ser cancelada por la pandemia.

En esta ocasión, solo habrá público sentado en el recinto de Torre Lucía y los asientos se irán ocupando por orden de llegada. Entre los tres conciertos programados cada noche, un grupo de acomodadores se encargará de asignar una silla a los asistentes. Además, se ha eliminado la barra y no habrá servicio de comida ni bebida.

Los conciertos comenzarán a las 21.30 horas y las puertas se abrirán a partir de las 21.00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.