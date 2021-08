Cerca de 8.000 placentinos mayores de 12 años aun no se han vacunado, bien sea porque se han negado, porque no acudieron a su cita en El Berrocal o porque han pasado la covid y no se recomendaba su inoculación (si no habían transcurrido seis meses) cuando se produjo su llamamiento.

Precisamente, el Servicio Extremeño de Salud (SES) aligeró ayer esa recomendación: autoriza la vacuna para los que hayan pasado la covid hace más de dos meses. De modo que más placentinos podrán acercarse hasta el próximo 27 de agosto al recinto ferial para ser inoculados y avanzar en la inmunidad para la población capital del Jerte.

El horario, como siempre, varía en función del centro de salud al que pertenezcas: de 9.00 a 10.00 horas se vacunarán los del Luis de Toro, de 10.00 a 11.00 horas los de San Miguel y de 11.00 a 12.00 los de La Data.

BROTE HOSPITAL

El tercer cribado practicado ayer a personal sanitario y acompañantes de ingresados (en la tercera planta) en el Hospital Virgen del Puerto no arrojó ningún positivo nuevo; después de que se declarase un brote con tres pacientes con covid, que ha obligado a cerrar la planta de cirugía y a posponer las operaciones programadas y a prohibir las visitas, excepto casos excepcionales (menores, dependientes, etc.).

Al respecto, desde el SES avanzan que se repetirá el cribado mañana jueves, y que la actividad quirúrgica programada «se retomará cuando el hospital tenga menos presión hospitalaria». Y aclaran que, en ningún caso, será esta semana cuando se reactive.

BAJAN LOS CONTAGIOS

Pese a que la presión hospitalaria se mantiene alta (hay 33 pacientes hospitalizados, seis de ellos en UCI ), los contagios han comenzado a descender esta semana.

La capital del Jerte registró ayer 22 contagios. El pasado domingo se notificaban 42 casos y fue el municipio con más positivos del día. Sin embargo, ayer otras localidades como Jaraíz de la Vera (23), Badajoz (32) y Cáceres (61) superaron ampliamente a Plasencia en materia de contagios.

El Área de Salud de Plasencia también consigue rebajar por debajo del centenar los casos y reporta 71 positivos, superado por el Área de Salud de Badajoz (79) y el de Cáceres (88).

Por su parte, el consistorio placentino defendió ayer su estrategia para frenar el avance de la covid, ya que «en todo momento, se han mantenido reuniones con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el diseño de los dispositivos de control en las zonas y barrios de gran afluencia».

Además, han resaltado que, entre otros ofrecimientos al SES, «destaca la colaboración del personal municipal para potenciar las labores de rastreo en casos positivos y sospechosos y garantizar el cumplimiento de las cuarentenas».

En este contexto, el equipo de Fernando Pizarro ha vuelto a criticar al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, porque «ejerce una política basada en las contradicciones y en la improvisación».

Los empresarios del turismo se suman a la oposición a un posible cierre perimetral

La Asociación de Alojamientos y Turismo Plasencia (ALTUP) se unió ayer a la catarata de críticas de colectivos empresariales a un posible cierre perimetral. Inciden desde ALTUP en la posición estratégica de la ciudad, «con muchas entradas y salidas que controlar, agravándose la situación al ser cabecera del norte de Cáceres, por las entradas y salidas de trabajadores, personal sanitario, etc . Además del paso de norte-sur y viceversa de viajeros que pernoctan y visitan nuestra ciudad en verano».

Consideran que «una medida de tal magnitud supondría la puntilla para la mayor parte de nuestro sector, del comercio y la restauración». Al tiempo que demandan «más control policial en los botellones» y el ocio nocturno.