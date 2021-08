El ayuntamiento ha publicado la convocatoria para la concesión de subvenciones para las actividades a desarrollar por las asociaciones de vecinos en el presente año, que no excederá en su cuantía total de 20.000 euros. No obstante, la Junta local de Gobierno se reserva el derecho de no utilizar la totalidad de esa cantidad.

El porcentaje máximo de financiación, por parte del ayuntamiento, de los proyectos subvencionados no superará en ningún caso del 50% del presupuesto total. Igualmente, la cuantía máxima por beneficiario no excederá de 4.000 euros.

Entre los requisitos que deben cumplir las asociaciones se encuentran: estar inscritas en el Libro Registro municipal de Asociaciones, estar al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el ayuntamiento y haber justificado las subvenciones recibidas del consistorio en ejercicios anteriores.

Toda la documentación deberá ser presentada en el Registro General hasta el próximo 1 de octubre. La máxima puntuación se otorgará a proyectos que contribuyan a facilitar la inserción laboral, faciliten alternativas saludables de ocio y tiempo libre, e encaminen a la prevención del abuso de todo tipo de drogas, tengan un carácter innovador una trascendencia social.