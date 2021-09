El tramo de muralla de la Torre Lucía, donde se produjeron desprendimientos el pasado mes de febrero, sigue a la espera de ser intervenido por varias razones. La más importante: que el ayuntamiento necesita la autorización de la Dirección General de Patrimonio.

Al respecto, el alcalde, Fernando Pizarro, ha recordado que las tareas de mantenimiento y conservación, por la Ley de Patrimonio, competen a la Junta de Extremadura.

En este sentido, el regidor asegura que los permisos «los tenemos, pero nos falta un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio para poder acometer las actuaciones. Yo no voy a actuar en un bien de ese calibre sin contar con todos los informes que así me lo permitan; y no solo verbalmente», espetó el regidor a la edil de Ciudadanos (Cs), Francisca García, que se interesó por esta cuestión en el primer pleno del curso político.

Además, el alcalde reprochó que el ayuntamiento «no cuente con un permiso donde se establezcan los mecanismos que debemos emplear para la recuperación de ese bien. Cuando lo tengamos todo, lo haremos», zanjó.

El desprendimiento junto a uno de los cubos de muralla de la calle Hijos adoptivos de Granadilla, en la Torre Lucía, llevó al ayuntamiento a enviar un informe a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura en el que solicitaba una actuación «urgente e inmediata para evitar daños mayores en el monumento».

Informe a la Junta

El informe, elaborado por el departamento de Urbanismo, apuntaba que «procede su reparación lo más pronto posible en el momento en el que el paramento esté seco» y proponía utilizar el mismo material que se había desprendido.

Del mismo modo, el ayuntamiento instó en el escrito a la dirección general a «activar de manera inmediata las actuaciones propuestas en el plan director de la muralla para este fin».

Al respecto, desde la Junta reconocen que el proyecto de reintegración del derrumbe, que todavía no ha pasado por esa Comisión Provincial de Patrimonio, necesita este trámite: «es obligado, al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC)».

Por otro lado, respecto a las acciones dentro del Plan Director de la Muralla de Plasencia, redactado por la Junta, «deben ser priorizadas e impulsadas por el consistorio como titular del bien y en aras de la rehabilitación coordinada del patrimonio monumental placentino», aseveran desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.