La propietaria del perro que mordió a un hombre el pasado 8 de septiembre en Plasencia ya ha vacunado y desparasitado al animal. Además, los veterinarios de la zona lo han examinado y comprobado que no ha tenido la rabia.

La víctima, sin embargo, tendrá que ponerse las cinco dosis de la vacuna porque el día que le mordió no se puedo identificar al perro. Además, dado que no tenía chip, ni vacunas, se ha remitido un informe a la Dirección de Salud Pública de la Junta de Extremadura para que decida si impone o no una sanción a su propietaria.

Mientras tanto, la víctima continúa en tratamiento y desde Atención Primaria se le ha derivado al especialista de Aparato Locomotor.