Vivía en Malpartida de Plasencia cuando, con tan solo seis añitos, descubrí cuánto me gustaba bailar jota. Fue en el grupo de coros y danzas local, capitaneado sabiamente por una señora muy muy mayor (ojalá tuviera más datos de ella) quien, sentada en una silla baja de enea, dirigía los ensayos sobre el escenario del entonces teatro Avenida chinato, a la vez que se ganaba mi grata admiración. Capaz de sacar lo mejor de cada uno, nos emparejaba diligentemente por afinidades u otros criterios de los que entonces no era consciente, pero que contribuían al mejor y más vistoso resultado en todos los sentidos. Capaz de transmitirme su pasión, pude sentir una enorme satisfacción cuando, junto a mi madre, me felicitó por lo rápido que aprendía y lo bien que giraba abriendo el guardapiés totalmente mientras mostraba picos y tirabordás de enaguas y pololos. Quienes la sienten, como Charo M., Minerva V., Fdo. Talaván o J.P. Sánchez, saben de lo que hablo.

Parte de mi día a día, disfrutaba tanto de ello que fuera donde fuese, cualquier desplazamiento era bailando, cantando el Redoble, la Uva o el Candil mientras mi madre, sonriendo, me decía: “¿Pero es que no te cansas?”. Me daba vida.

Aún no era del todo consciente del valor real de lo que estaba descubriendo hasta nuestra primera actuación pública, cuando una amable vecina chinata me prestó el traje completo con todos sus complementos, conservados como la joya que son y que acrecentaba la insistencia, tanto de su dueña como de mi madre, en el mucho cuidado que debía tener. No eran vanos temores adultos, sino la transmisión de su gran importancia, al fin y al cabo sólo era una niña presenciando el respetuoso ritual de descubrir, con delicadeza y esmero, cada pieza del tesoro envuelto en paños de algodón. Aquella siembra caló y aún pervive en mí ese sentimiento de arraigo por las tradiciones y espíritu de conservación y de divulgación de lo nuestro.

Agradecidos hemos de estar a quienes continúan esta gran labor de pervivencia. Tantos grupos folclóricos que van resurgiendo tras el parón pandémico en festivales por pueblos de las comarcas extremeñas. Como el pasarroniego Tinajero Folk próximo, el internacional de Folk placentino, el Pimentón Folk jaraiceño o la Toñá Piornalega, que ofrecen la ocasión de lucir de nuevo los mejores atuendos típicos bailando y tocando sones rítmicos de calderos, tamboriles, almireces, castañuelas o bandurrias con un único fin, que lo nuestro siga vivo.