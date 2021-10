Sentimientos de impotencia y frustración abundan en las colas de personas a las puertas de entidades públicas y privadas a la espera de ser atendidas. Como si de una limosna se tratara, cuando en realidad son gestiones impuestas por un sistema que, tras la máscara de nueva normalidad da la espalda a sus víctimas al intentar cumplir con sus obligaciones y necesidades.

Cada día más alienado, el mundo en que desarrollamos nuestras vidas me retrotrae inexorablemente a la orwelliana 1984 y sus particulares ministerios, donde Eric Arthur Blair (G. Orwell) recrea magistralmente la opresión y represión.

Administraciones públicas del todo abiertas pre-pandemia y con décadas a sus espaldas de buen funcionamiento y acercamiento al ciudadano han retrocedido en su atención al usuario, sin quien no funcionarían. Creadas, supuestamente, para ofrecer sus servicios a todos y cada uno de nosotros, son hoy auténticos búnkeres casi inexpugnables, empapelados con carteles de números telefónicos, donde llamar y solicitar cita para ser atendidos que, en el mejor de los casos, te derivan a contestadores automáticos en los que elegir entre varias opciones, aunque no sea eso lo que necesites o te obligan a permanecer a la espera, con música eso sí, pues es sabido que amansa las fieras, mientras pierdes tu tiempo y la paciencia hasta lograr que desistas de tu intento de toma de contacto físico con alguien que te ayude en lo que, muchas veces es una pregunta cuya formulación y respuesta no ocuparían mucho más de un minuto y, en el peor de los casos, ni descuelgan. Y páginas webs inaccesibles para personas que no disponen de medios o conocimientos para realizar los procesos exigidos.

Cada vez que he ido a la Oficina de Empleo he ayudado o presenciado hacerlo a otros (como su maravilloso vigilante de seguridad, ejemplo de educación y empatía donde los haya) a personas mayores u otras sin la formación necesaria, abrumadas ante la desconocida situación.

Sedes de organismos provinciales, regionales y nacionales ya antes con turnomáticos, ahora sólo atienden con cita previa. Por no hablar de los bancos, que administran nuestro dinero mientras nos crujen a comisiones por custodiar lo que nos pertenece y que obligan a la señora de la cola a que su hijo (afortunadamente tiene), que está en Madrid, pida la cita.

Patentes abusos de poder que recuerdan a otro siglo, cuando el sentimiento hacia instituciones y sus representantes era más cercano al miedo que al respeto.