En el 2019, un placentino de 56 años pasó por una operación de corazón por la que tuvieron que ponerle un stent. Lo hicieron en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Según explica, debe pasar por una revisión anual y es lo que ocurrió al cumplirse el primer año. Sin embargo, la segunda aún no ha llegado y su sorpresa ha sido que le han derivado a una clínica privada para hacérselas y, ante la espera, «ahora me dicen que me entienda con la clínica, cuando yo no soy cliente suyo, sino un paciente de la Seguridad Social, es alucinante». Por eso, ha decidido hacerlo público y no duda de que acudirá al Defensor del Paciente.

«Lo que me ha sorprendido es la respuesta del gerente del área de salud de Cáceres. Lo que me dice es que me busque la vida con la clínica, es alucinante».

El afectado, que prefiere guardar el anonimato, recuerda que le llamaron del hospital cacereño en diciembre del 2020. «Entonces me dijeron que ya debía haber pasado la revisión y que, como han quitado el servicio vascular de Cáceres, por no hacerme ir a Badajoz, me derivaban a la clínica privada».

Le dijeron que le llamarían en los diez días siguientes y «han pasado diez meses y no me han llamado». Puso una reclamación ante el SES y también llamó a la clínica, donde le dijeron igualmente que lo mirarían y le llamarían, pero «tampoco lo han hecho».

El gerente del área de salud de Cáceres, David Zambrano, señala en el escrito de respuesta a su reclamación que efectivamente fue derivado a la clínica privada en virtud de un convenio con el SES, por lo que «pasa a ser su lista de espera, por lo tanto, debe ponerse en comunicación con la clínica para que pueda ser atendido lo antes posible». Además, le recuerda que puede acudir al Defensor de los Usuarios.

Es lo que más ha molestado al afectado, «que se laven las manos cuando yo soy paciente de la Seguridad Social. Llamaré a la clínica, pero seguiré reclamando».