El pasado verano, se anunció que la Sareb iba a dar una prórroga de seis meses a vecinos de la calle Luis Vélez de Guevara, en el barrio El Pilar de Plasencia, para que continuaran de alquiler en cuatro bloques de su propiedad. Hoy, tres meses después, a algunos les han notificado que se les ha prorrogado el contrato por un año, pero a otros no, e incluso se les ha denegado. «Nos han tomado el pelo».

Los afectados no entienden por qué, cuando unos iban a acogerse a una prórroga del Estado por la pandemia, se les notificó que no era necesario porque tenían el alquiler prorrogado un año y otros sin embargo solo tienen los seis meses que concede el Estado. Además, en algún caso, se ha conseguido la prórroga del Estado y otro año más por parte de la Sareb. «Esto es surrealista, no entendemos por qué a unos sí y a otros no».

Piden el mismo trato para todos porque hay vecinos que en enero tendrían que dejar su casa y critican además que no se ha avanzado «nada» en un justiprecio que les permita comprar las viviendas. "Nos piden desde 130.000 euros por un piso de dos habitaciones cuando al lado se están vendiendo con tres habitaciones y nuevos por menos", se quejan.