Hay una "tendencia al alza" de incineraciones en Plasencia, por lo que el ayuntamiento ha decidido aumentar el número de columbarios, donde se depositan las urnas, en el cementerio municipal. Así, la Escuela Profesional Dual Francisco Mirón está ejecutando actualmente un total de 60 nuevos y está previsto tenerlos listos la próxima semana.

El concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha explicado que las obras las están desarrollando los alumnos de la especialidad de albañilería y acabados. Un grupo se ha dedicado al "desarrollo de espacios para depositar las urnas y otro, a la reparación de fachadas", ha señalado. Llevan en torno a un mes trabajando en el recinto.

Abierto de nueve a seis de la tarde

Los trabajos serán visibles para todos los que acudan durante el puente de Los Santos al cementerio, que tendrá unas normas específicas, aunque no tan restringidas por el año pasado, dada la nueva normalidad. El concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, ha explicado que se mantendrá como único acceso la puerta principal y habrá que acudir con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad entre no convivientes. Eso sí, el aforo será del 100%, al que no cree que se llegue porque serían unas mil personas a la vez en un recinto de más de 6 hectáreas.

Por otro lado, el horario se ampliará entre este jueves, día 28 y el 1 de noviembre, de forma que el camposanto permanecerá abierto nueve horas ininterrumpidas, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Además, "el uso de las fuentes será exclusivo para la limpieza de nichos, lápidas y columbarios", por lo que no se podrán usar para beber.

También está previsto reforzar la limpieza, con el personal del cementerio y con el servicio municipal, tanto de mobiliario como de los baños y dependencias. Escanilla ha explicado que habrá cuatro escaleras nuevas, una por galería, para "que no haya desplazamientos" y dos puestos de venta de flores desde el miércoles 27 hasta el día 1.

Ampliación del cementerio

En cuanto a la proyectada ampliación del cementerio, el concejal ha señalado que todavía hay "bastantes nichos libres" de los últimos construidos, por lo que "no hay una urgencia". También se está realizando un inventario de los antiguos, para ver cuáles podrían reutilizarse.

Además, y dado que "la necesidad de ampliación sigue vigente", ha señalado que se está negociando con Iberdrola el soterramiento de una línea eléctrica de media tensión que liberaría espacio para construir otros dos pabellones, de unos 500 nichos en total.

Todo sin menoscabo de las intenciones del ayuntamiento de ampliar el cementerio con terrenos colindantes, para lo que la Concejalía de Urbanismo está tratando de llegar a acuerdos con sus propietarios.