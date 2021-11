Tres calles con cinco hileras de puestos en total, que estarán situados en la zona de aparcamientos más al fondo del ferial del Berrocal en Plasencia. Será la nueva ubicación del mercadillo de La Hispanidad de los martes, que será una realidad en los primeros meses del próximo año.

Así lo ha explicado este martes el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, quien considera que se trata del "sitio idóneo" para que todos los ambulantes, en torno a 140, puedan volver a ejercer su actividad cada martes del mes y no cada dos, como vienen haciendo desde hace meses debido al covid.

Según el edil, "incluso en la situación más ventajosa, de normalidad, todos no entran en La Hispanidad" y ha recordado que precisamente comenzó el debate sobre el traslado a petición de los ambulantes, que se pusieron en contacto con el ayuntamiento porque "quieren ponerse todos los martes".

La alternativa municipal ha sido el Berrocal, pero dado que no todos querían marcharse, se realizó una encuesta en la que se les preguntaba si estarían dispuestos al traslado al ferial con el objetivo de que pudieran ponerse todos. El resultado fue de 82 ambulantes a favor (61,2%), 49 en contra (36,6%) y 3 que no contestaron. Aún, así, convocaron una reunión con los que votaron en contra y, según Escanilla, "nos dijeron que no necesitaban la reunión, que pensaban que eran más los que no querían irse y que se sumaban al sí".

Cambios en la ordenanza de Plasencia

Por lo tanto, habrá traslado y estará recogido en los cambios que se aprobarán en pleno para ajustar la ordenanza municipal, del 2016, a la nueva normativa regional de venta ambulante, del 2018. Entre estas modificaciones se encuentra el proceso de selección de puestos, que se hará a partir de hora por un concurso de concurrencia competitiva.

Además, las licencias tendrán una validez de siete años, prorrogable otros siete y los vendedores deberán contar con un seguro de responsabilidad civil. En cuanto a la cesión de puestos, podrán hacerlo a familiares de primer y segundo grado y también quedará reflejada en la norma que la encargada de vigilar el mercadillo será la Policía Local y, si se desobedece a los agentes, se abrirá expediente al vendedor y se incluye un régimen sancionador.

Reforzar la línea de autobús

Escanilla ha señalado que ya existen paradas de autobús en el ferial, el palacio de congresos y frente a la comisaría de la Policía Nacional, pero además, "se está viendo la posibilidad de reforzar la línea de autobús los martes". La idea es hacerlo una vez que se haya producido el traslado, que será en los primeros meses del 2022.

Según el edil, el cambio de la ordenanza pasará por el pleno de diciembre y deberá exponerse 30 días para posibles alegaciones. Si no las hubiera, entraría en vigor a primeros de enero y ya podría producirse el traslado, pero si hubiera alegaciones, habría que contestarlas y aprobar de nuevo el cambio en pleno, lo que demoraría el traslado un mes más, hasta febrero.