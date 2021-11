Llama la atención verla subida en un andamio, con sus cubos y brochas, pintando uno de los murales de la edición de este año del festival de arte urbano Invasión en Plasencia. Marta Lapeña, nacida en Soria hace 28 años, es la única mujer que participa esta semana en este festival y se encarga de una de las fachadas del salón de actos del IES Gabriel y Galán.

«Alguna vez me han preguntando que dónde está el hombre que me está ayudando o el que maneja la grúa, buscando la figura masculina, pero pocas», afirma.

Lo cierto es que no es habitual ver a mujeres en este estilo artístico, aunque ella asegura que nunca se ha sentido excluida. «A mí me va bien, tengo trabajo y me junto tanto con hombres como con mujeres. Si echamos la vista atrás, sí se nota, pero estamos evolucionando y cada vez hay más mujeres».

En su caso, no empezó con el grafiti, como otros artistas urbanos, ni estudió Bellas Artes, sino Diseño de interiores, que «algo de creativo sí que tiene». Simplemente, «me gustaba pintar, lo hacía como hobby y un día pinté en gran formato y fue surgiendo en mí esa inquietud de pintar en gran formato, en paredes, en el exterior».

A través del artista placentino Misterpiro participa en el festival y está muy contenta con la experiencia. «Estoy disfrutando del proceso, de los compañeros y la gente es muy agradecida, me dicen siempre cosas positivas».

A las mujeres que quieran seguir sus pasos les dice «que vayan a por ello, cada uno tenemos nuestro hueco y, si lo luchas y es lo que te gusta, saldrán adelante».