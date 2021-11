Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Plasencia, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, han mostrado su rechazo al traslado del mercadillo de La Hispanidad al Berrocal y a la forma en la que se ha planteado. El PSOE ha hablado de racismo, mientras UP considera que se trata de una «imposición» y Cs no lo ve justificado.

Los tres portavoces han señalado que no se ha contado con ellos para tratar esta medida. Alfredo Moreno, del PSOE, ha criticado que no se les haya dado más opción que irse todos al ferial o estar la mitad en La Hispanidad. Cree que hay «suficiente espacio» dentro o en el entorno del parque de La Coronación y ha señalado: «Al alcalde le estorban los ambulantes, quiere que en Las Edades del Hombre no se los vea allí, no hay ninguna razón lógica, ni empresarial, es racismo puro y duro».

Además, ha afirmado que los ambulantes «no quieren irse de allí» y prefieren ceder espacio de sus puestos, mientras que los usuarios «no quieren el cambio».

Usuarios a los que Mavi Mata, de UP, cree que habría que haber preguntado, al igual que al resto de afectados, como hosteleros, comerciantes y vecinos. «Falta una consulta ciudadana, se ha decidido de manera unilateral, sin contar con la oposición ni la ciudadanía. No se ha escuchado a todas las partes».

Francisca García, de Cs, considera que, «si hay voluntad, hay posibilidades en La Coronación» de ubicar todos los puestos y ha recordado que el alcalde dijo que, si no había consenso, no se trasladaría. Fernando Pizarro se ha ratificado en esta frase y ha replicado a las críticas de racismo señalando que, «si esos son los argumentos de la oposición, tenemos una oposición muy mediocre».