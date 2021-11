Cuando uno realiza un trabajo espera cobrar por ello en el menor tiempo posible, más en los tiempos actuales de covid. Cuando el trabajo es para un ayuntamiento, hay un plazo límite que marca la ley y que incumple el Ayuntamiento de Plasencia de media. Actualmente, supera los 100 días, un retraso que «no nos podemos seguir permitiendo», en palabras del edil de Hacienda, José Antonio Hernández.

A raíz de la modificación presupuestaria aprobada en pleno esta semana, el concejal ha anunciado que se va a dar «un nuevo impulso a las facturas» y ha asegurado que, en el tercer trimestre, «lo que se ha pagado, se ha pagado a los seis días», un plazo «excelente» y un logro que ha contrapuesto al hecho de que otras «se demoran por demás, enormemente» y de ahí la media.

Expediente para blindar partidas

Por eso, mantiene su empeño en darle solución mientras ha desvelado que el ayuntamiento ha iniciado un expediente de no disponibilidad de crédito para blindar una serie de partidas hasta final de año, de forma que se puedan cuadrar las cuentas, que en la última liquidación arrojaron un déficit de unos 2,5 millones.

El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, le pidió en el pleno que abriera ese expediente de no disponibilidad de crédito y Hernández le contestó señalando que ya se había abierto.

En concreto, gracias a que el Estado ha concedido un aplazamiento de la devolución del crédito por la deuda principal de las huertas de La Isla, el gobierno local podrá blindar en torno a 1,3 millones de euros que estaban presupuestados para este año.

Como también diversas cantidades en el departamento de Recursos Humanos para las contrataciones resultantes de las convocatorias de empleo público. Como no todas han llegado a su fin debido a que los procesos administrativos no han concluido, el dinero que no se ha utilizado también quedará blindado, cerca de 1,2 millones, según los cálculos del concejal de Hacienda.

Así, se podrán equilibrar las cuentas y «partir de cero» para el presupuesto del próximo año que, otro lado, el edil ve difícil que pueda estar aprobado en el mes de diciembre.