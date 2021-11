¡Qué fácil resulta! Habitualmente a la ligera, sin disponer de toda la información o tomarse la molestia en conocer a fondo a la persona o su situación. Eso sí, hasta que les ofreces calzar tus zapatos.

Convertido en uno de los grandes males endémicos de esta sociedad de la sobreinformación en que vivimos sumergidos, unos ahogados, otros nadando contra corriente y, la mayoría, tratando de mantenerse a flote, soportando esta sobreexposición de vidas ajenas servidas en horario estelar, donde meros espectadores emiten sus personales juicios sobre la vida y gracia, o mayormente, desgracia, del individuo de turno, famoso o anónimo, hasta hacerse hábito que traspasa la pantalla y se extrapola al familiar, el conocido o su primo.

Pocos asumen y realizan el esfuerzo que supone conocer a la víctima, les basta con escuchar de boca de terceros, que también la desconocen, su particular versión sesgada y hasta pervertida, como si del juego del Teléfono escacharrado se tratara, para reproducirla adornada con alguna flor de cosecha propia y quedarse tan frescos. Porque hablar por hablar no cuesta nada y más, si quienes lo hacen no tienen vela en el entierro o sienten un mínimo afecto, auto bendecidos con derecho a valorar y sentenciar sin importarles las consecuencias que ello pueda acarrerar al elegido y, seguro, teniendo por lo que callar. Personas, quiero creer, aburridas de sus vidas o con escasos alicientes, a quienes no les basta con sus problemas (que todos tenemos y quienes digan lo contrario mienten) y se inmiscuyen, cual entretenido pasatiempo, en la existencia del prójimo.

Y un paso más allá están aquellos en quienes confiaste contándoles a grandes rasgos pinceladas de tu historia o episodios padecidos, lo que creen les capacita para etiquetarte y colocarte a su antojo en este u otro cajón de sastre, según sus creencias, valores (si es que los tienen) y por encima de todo, PREJUICIOS, abusando de esa confianza mal interpretada que les depositaste desde tu vulnerabilidad, necesidad o cariño.

Esperar una pizca de empatía, actualmente en peligro de extinción, solidaridad y, mucho menos, que alguien te vea (como Neytiri a Jake en Avatar) constituye una fuerza de voluntad y un ejercicio diario costosos de asumir y que muy pocos están dispuestos a realizar cuando el egoísmo, disfrazado de individualidad social, anula cualquier ápice de sensibilidad hacia el enjuiciado.