"Le despedimos con mucha tristeza. Ha sido un aliado, un amigo, una persona involucrada y se ha ganado el corazón de esta ciudad". Con estas palabras ha valorado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, el nombramiento del obispo de Plasencia, José Luis Retana, como obispo de las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

Pizarro no ha dudado en decirles a sus nuevos diocesanos que "se llevan un don de Dios" porque "vino regalando cercanía y escucha permanente. Su paso por Plasencia ha sido para ayudar, con mucha humildad y discretamente". Además, el alcalde ha destacado que a Retana le ha tocado lidiar con el covid y lo que hizo fue "sumar para afrontar una situación complicada" y también durante su corto episcopado, "el más corto de los últimos años", se produjo el incendio de la iglesia de San Martín.

El alcalde no duda de que sus nuevas funciones en las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo serán un reto, pero "será capaz de ganar su corazón porque tiene esa virtud. Aquí lo que hizo fue amar el suelo que pisaba desde el primer día, se hizo placentino".

Por todo, ha anunciado que, como ya hiciera también con su antecesor, Amadeo Rodríguez, un espacio de la ciudad estará dedicado a José Luis Retana, a quien le comentará varias opciones para consensuarlo.

Sedes vacantes

Por su parte, el obispo, tras anunciar este lunes su nombramiento, se ha puesto este martes a disposición de los medios de comunicación que quisieran preguntarle libremente. En esta comparecencia y, según ha recogido Europa Press, Retana ha descartado el nombramiento de un único titular para la diócesis de Plasencia y la de Coria-Cáceres, que lleva vacante casi dos años.

"No, por Dios", ha exclamado, para posteriormente aclarar que esta posibilidad "no está sobre la mesa". Asimismo, confía en que los plazos para conocer los nombres de los dos nuevos obispos no se demoren en el tiempo, y que además así se lo pedirá al Nuncio.

En su opinión, los tiempos de los nombramientos se han venido alargando, en primer lugar, porque "muchos obispos" han presentado su renuncia por edad y también porque se produjo el cambio de Nuncio, si bien ha señalado que el actual, Bernardito Auza, está "trabajando bien" y tiene "cogida en mano la situación".

Por tanto, espera que Coria-Cáceres cuente "en breve" con un nuevo obispo, así como se ha mostrado confiado en que la de Plasencia no pase sin un nombramiento "por un tiempo tan prolongado".

Edades del Hombre

Respecto a su trabajo en la diócesis de Plasencia, ha señalado que los proyectos de los que más orgulloso se siente han sido la puesta en marcha del Centro de Orientación Familiar (COF) y el inicio del seminario en familia, porque "los sacerdotes no llueven del cielo ni se crían en los árboles".

También se ha referido al diaconado permanente y la ordenación de los primeros diáconos, así como la consecución de Las Edades del Hombre, cuyo cartel presentará antes de su marcha.

En cuanto a los proyectos que se quedan sobre la mesa, ha citado uno apenas iniciado, y que continuará estos dos meses hasta su marcha, y que es la reducción de las once parroquias de la ciudad de Plasencia a cinco unidades pastorales.

Así, ha dicho que se comenzaría por la unidad compuesta por San Esteban, San Pedro y Santa Elena, porque "las otras son más fáciles", y con las que mantendrá próximamente una reunión.

No se suprime la diócesis de Ciudad Rodrigo

Con respecto a su nuevo destino, ha asegurado que su nombramiento al frente de ambas diócesis no supondrá en ningún caso ni la desaparición de ninguna de ellas ni siquiera su fusión, puesto que ambas mantendrán intactas todas sus estructuras y funciones, y que lo único que compartirán será el obispo.

Así, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad especialmente para Ciudad Rodrigo, donde ha suscitado alguna queja el hecho de compartir obispo con Salamanca. Retana Gozalo considera "justo" reivindicar un obispo propio, y de hecho ha reconocido que a él le gustaría como sacerdote contar con un obispo en su diócesis.

"Es justo y ellos lo han defendido, porque para ellos (en alusión al alcalde y al deán de la catedral) es importante, y me agrada porque significa que aprecian al obispo", ha señalado al respecto, pero ha remarcado que el hecho de que haya estado un administrador apostólico durante tres años es porque entiende que "se quería tomar la decisión más correcta posible", y que le consta que se ha hecho tras consultar a más de 170 "personas cualificadas de la sociedad civil".

Así, ha remarcado que "quien tienen que decidir, decide", en referencia al Papa, y que ahora, "lo importante es ir a una con el obispo", porque "el momento de la defensa ha concluido desde el momento de la elección", y tras ello "adelante, y todos juntos".

Sobre la fecha para la toma de posesión no ha podido concretarla, pero ha apuntado a principios de enero, lo que sí ha señalado es que se hará en ambas ciudades, donde posteriormente mantendrá casa abierta, una en Ciudad Rodrigo y otra en Salamanca, y donde pasará la mitad del tiempo en cada sitio.

Además, se ha ofrecido a una "colaboración leal" con las instituciones civiles para "servir bien" al pueblo, pues al final "los alcaldes y obispos servimos a los mismos", y en este sentido ha propuesto que llamen a los regidores municipales de Plasencia y Don Benito y que pregunten cuál ha sido la relación que han mantenido en este periodo.

De hecho, ha reconocido que dos de los mensajes que más le han conmovido de los más de "400 o 500" mensajes de WhatsApp que ha recibido desde que este lunes se hiciera público el nombramiento, han sido los de los alcaldes de estas dos localidades extremeñas.