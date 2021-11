Donde dije digo, digo Diego. Si el pasado viernes, la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor de Plasencia emitía un comunicado en el que anunciaba el cierre este martes de todos los bares de la zona como plante frente al ayuntamiento porque este no atiende sus demandas, este lunes, los representantes de cuatro de los nueve establecimientos que hay en la plaza Mayor se han reunido con dos concejales y el gobierno local ha anunciado que anulan el cierre.

Así, ha sido el ayuntamiento quien ha informado de que estos cuatro hosteleros, los dueños del Gredos, Plaza 30, El Globo y Torero, han pedido la reunión y han presentado sus demandas a los concejales David Dóniga y Luis Miguel Pérez Escanilla. En concreto, según el gobierno local, han solicitado el cierre al tráfico de la plaza Mayor los días de mercado, martes y viernes, después de la hora de carga y descarga, entre otras cuestiones.

Los concejales les han transmitido que deben presentar las peticiones por escrito para que se les pueda dar solución y, ante esto, han anunciado la anulación del cierre, al tiempo que "han reconocido que se han equivocado en las formas utilizadas", en alusión al comunicado del viernes. Todo según el ayuntamiento.

Sin el presidente

No obstante, esta no ha sido una decisión unánime, como ha señalado el propio presidente de la asociación, Manuel Rodríguez, dueño del Albero, quien no ha podido asistir a la reunión por enterarse tarde de la convocatoria y mantiene su malestar porque afirma que las demandas se han realizado en innumerables ocasiones al ayuntamiento sin resultado. Su bar sí cerrará este martes, pero como lo viene haciendo cada martes porque los puestos del mercado le obligan a reducir su terraza "en diez mesas", por lo que no le resulta rentable abrir.

También cerrará La Pitarra del Gordo, pero porque está cerrado por descanso y reabrirá el viernes.

Según Antonio Domínguez, responsable del Gredos, en la primera reunión donde se decidió el cierre tampoco estuvieron los representantes de todo los bares de la plaza Mayor y la decisión de anularlo se ha tomado después de ver la "buena disposición" de los concejales. Asegura que el dueño del bar Español tenía intención de acudir a la reunión, pero no ha podido por cuestiones familiares y también está de acuerdo, por lo que permanecerá abierto este martes.