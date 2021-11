Lágrimas, como las de la jueza del juzgado mixto de violencia de género al agradecer el reconocimiento del ayuntamiento; silencio, como el guardado para escuchar los nombres de las 38 mujeres asesinadas este año y educación, la que defiende la jueza y se da en los centros educativos. Todos han dedicado este 25N a educar en igualdad a su alumnado.

Así está siendo este Día Internacional contra la Violencia de Género en Plasencia, que culminará a las ocho de la tarde con una manifestación, desde el parque de la Coronación hasta la plaza Mayor, convocada por la Plataforma Feminista de Plasencia. Un momento y una jornada para "estar unidos", sin colores políticos, como ha defendido el alcalde, Fernando Pizarro.

Lo hacía en el acto institucional celebrado en el salón de plenos municipal a las doce de la mañana, donde profesionales de los juzgados, Policía Nacional, Local, Guardia Civil, Protección Civil, recursos de Igualdad y representantes de numerosos colectivos sociales se han reunido para aplaudir a Alba Rodríguez Machado, que cumplirá en diciembre tres años al frente del juzgado de violencia de género y que no ha podido evitar emocionarse al dedicárselo a su equipo del juzgado; a "todos los integrantes del palacio de Justicia" y a todos los que "intentamos hacer una sociedad más justa, libre e igualitaria".

Todo y todos con el objetivo de que, como ha repetido el alcalde, el próximo año no haya ningún nombre que leer en el listado de mujeres asesinadas por violencia de género.

Para conseguirlo, la jueza no duda de que se necesita mucha educación, a lo que suma además "la formación del poder judicial". No obstante, ha subrayado que "la Justicia llega donde no llega la educación".

Esa que los centros educativos de Plasencia dan a diario y, desde este año, más acorde aún con lo que significa este día gracias a la puesta en marcha del Plan de Igualdad promovido por la Consejería de Educación. Canciones, globos, cuentos sin estereotipos, recomendaciones de libros escritos por mujeres, programas de radio, vídeos y hasta una puerta violeta dibujada en la pared, emulando la canción de Rozalén, han sido algunas de las actividades realizadas hoy y en los últimos días para concienciar sobre el respeto entre hombres y mujeres.