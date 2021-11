Parece un chiste, pero no lo es. Plasencia cuenta ya con una estación de tren remodelada, pero no tiene tren, por lo que todavía no está a disposición de los usuarios. El motivo de que no haya trenes es que aún no han terminado los trabajos de renovación de la vía hasta Monfragüe, por lo que continúan los viajes en autobús hasta esa estación, lo que hace que no se utilice la placentina.

Eso sí, desde Adif señalan que el personal de la obra está permitiendo la entrada de los usuarios que así lo demandan a los aseos públicos. El resto, aparcamiento, sala de espera y taquillas, permanecen cerrados.

El corte de la línea de tren entre Plasencia y Monfragüe se inició el pasado 1 de julio y, aunque la previsión inicial era retomar la actividad en octubre, finalmente se anunció un mes más de corte. Desde Adif han apuntado que la previsión sigue siendo «que a finales de noviembre esté todo listo», pero tampoco lo aseguran al 100%, ante la posibilidad de que la falta de materiales pueda conllevar un retraso.

A eso suman también que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tiene todavía que dar la autorización para la puesta en servicio de la nueva estación, una vez haya analizado toda la documentación que se le remita sobre las obras ejecutadas.

Las obras

Según Adif, la intervención realizada se ha centrado, principalmente en «la urbanización, los accesos y los edificios». Así, se ha creado una nueva plaza de la estación, con accesos rodados y aparcamiento contiguo a los edificios de la estación, desligada de la zona de urbanización y fachadas.

Además, se ha rehabilitado la nave de carga anexa a la estación, zona prevista para una futura cafetería, «creando un espacio de transición entre esta y el edificio de viajeros, que se marca con una nueva marquesina, al igual que en la parada de taxis y en el acceso principal a la estación».

A su vez, en el edificio de viajeros se han remodelado los espacios interiores ampliando el vestíbulo a la zona de la anterior cafetería; se han ejecutado nuevos aseos y generado un espacio principal de doble altura al demoler la primera planta.

Dentro de la actuación, se ha incluido un refuerzo de la estructura, la remodelación de las instalaciones y la mejora de las cubiertas de los edificios, «conservando las estructuras soporte de los tejados y dejándolos a la vista (cerchas de madera y acero roblonado) para garantizar la preservación de la identidad original de los edificios». También, en el interior se ha renovado el mobiliario y las lámparas con diseños más actuales.