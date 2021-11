Los premios San Fulgencio, los de mayor relevancia que entrega el Ayuntamiento de Plasencia, reconocerán el próximo año a cuatro personas y otros cuatro colectivos, en un recorrido por lo mejor del arte, el cine, la atención a la discapacidad, el deporte, la hostelería, la Justicia y la Iglesia.

Así, las cuatro personas que recibirán el galardón será el joven artista plástico Andrés Sánchez-Ocaña, más conocido como Misterpiro, a quien el alcalde, Fernando Pizarro, ha elogiado este lunes por ser uno de los artistas placentinos "más internacionales" y con una carrera más "fulgurante".

Le acompañarán en el podio, el director de cine Santiago Requejo, que además acaba de lograr una nominación a los Goya por su corto titulado Votamos. El primero lo dirigió en el colegio Santísima Trinidad y ha sido también reconocido por su trabajo en el largometraje Abuelos.

María Elena Sánchez Pérez, salmantina, pero durante 30 años en el palacio de Justicia de Plasencia, donde ha sido la jueza decana hasta su reciente marcha, recibirá también un San Fulgencio, al igual que el flamante general de la orden de los Carmelitas Descalzos, el placentino Miguel Márquez Calle.

En cuanto a los premiados, no a título individual sino como colectivo, dos dedicados a atender a personas con discapacidad, Placeat Plena Inclusión y la ONCE. Placeat, por sus "50 años de construcción de un mundo mejor a través de la inclusión de las personas con discapacidad" y la ONCE, nacida en 1937, por "dar luz a las personas que habían perdido la luz de sus ojos y su dedicación también a los más pequeños".

En el ámbito deportivo, el San Fulgencio será para un equipo de fútbol femenino, el San Miguel, que "juega en la categoría más alta a nivel nacional y está dando muchas glorias, dedicado a hacer sitio al fútbol femenino".

Y del sector hostelero, el ayuntamiento destacará al bar Español, que ha cumplido recientemente cien años y es "el bar que más tiempo lleva abierto en Plasencia". El premio es un homenaje a la familia que lo gestiona desde sus inicios, hoy con Emilio Valencia al frente.

Si el covid no los permite, se aplazarían

Los premios se entregarán el próximo viernes, 14 de enero, a las ocho de la tarde en el centro cultural de Las Claras. Será dos días antes de la celebración del patrón, San Fulgencio, pero al caer la fecha en domingo, el ayuntamiento ha decidido adelantar la celebración, que se está organizando para cumplir a rajatabla con las medidas covid y, en caso de que no pueda celebrarse por la evolución de la pandemia, Pizarro ha explicado que se aplazará.