El hecho de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (CUOTEX) no haya emitido en su última reunión un informe favorable sobre la modificación puntual del PGM para legalizar las viviendas de La Vinosilla en Plasencia no es un no definitivo puesto que, según ha señalado la Dirección General de Urbanismo de la Junta, pedirá al ayuntamiento la «subsanación de las deficiencias que han impedido el informe favorable de la CUOTEX a la aprobación» y, una vez resueltas, «deberían solicitar un nuevo pronunciamiento favorable para culminar con la aprobación del proyecto».

Así, a la nota de prensa emitida por la Junta la semana pasada donde señalaba que no se había dado el visto bueno a la modificación del PGM en la zona al no adaptarse a la LOTUS regional, Urbanismo ha matizado este lunes que ha acordado «dejar en suspenso el informe preceptivo y deberán subsanarse las deficiencias detectadas. Recibida la documentación complementaria que sea necesaria, el asunto deberá ser objeto de un nuevo análisis en otra sesión de la CUOTEX».

Ante esto, el abogado de los propietarios de La Vinosilla, José Luis Galindo, ha señalado que lo que faltan son dos informes sectoriales que se han solicitado. «Se están dando los pasos y haciendo los trámites que nos están pidiendo».