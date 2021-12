"Cuando se convoque el congreso, decidiré si doy el paso". Así ha respondido el alcalde de Plasencia y presidente local del partido, Fernando Pizarro, a la pregunta de si optará a presidir el PP regional. Ni sí, ni no. Junto al secretario general de los populares en la región, Fernando Manzano, no ha dicho de qué dependerá su decisión y ha preferido no opinar sobre si el hecho de que no se haya anunciado aún la fecha del congreso, ni haya un candidato claro está perjudicando al PP.

Por su parte, Manzano ha señalado que se trata de un proceso interno del partido, que se establece en base a los estatutos y al reglamento marco del congreso con autorización de la junta directiva nacional, que "aprobó unos plazos y estamos todavía dentro de esos plazos". No obstante, ha señalado que el congreso regional "se celebrará sin lugar a dudas a principios del próximo año y se convocará por la junta directiva regional". A partir de entonces, "tranquilidad, se pondrán presentar los afiliados que cumplan con los requisitos", que son tener una afiliación de al menos 12 meses de antigüedad, estar al corriente de pago y contar con al menos 90 avales de 90 afiliados al corriente de pago, ha recordado. Un afiliado más "Fernando es un afiliado más y, si reúne los requisitos, que los reúne, podrá presentarse", al igual que cualquier otro afiliado que los reúna, ha señalado el secretario general. En su caso, ante la pregunta de si él tiene pensado presentarse, ha subrayado que está "en predisposición de seguir trabajando como secretario general hasta el último momento. Cuando se abran los procesos, uno verá lo que tiene que hacer. Estoy en el trabajo del día a día".