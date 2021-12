«Tenemos unos trenes de mierda y una oferta de mierda también, cómo no vamos a perder población». Sin pelos en la lengua ha hablado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, de lo que ha calificado como «reestructuración» realizada por Renfe en la conexión de Plasencia con Madrid y que, según sus datos, ha supuesto la eliminación de un total de 24 trenes a la semana de los que paraban en Plasencia con destino o llegada desde Madrid.

Según Pizarro, antes del covid, salían hacia la capital de España 26 trenes a la semana y ahora lo hacen 16. A su vez, llegaban 31 trenes y ahora llegan 17.

El alcalde ha señalado que la «excusa de Renfe» es que también está la estación de Monfragüe, que «no es la nuestra», ha apuntado. Además, ha indicado que, el viaje en taxi hasta Monfragüe supone unos 17 euros, que tendrían que sumar los placentinos al precio del billete.

Pero además, ha subrayado que, con parada en Monfragüe, se han suprimido también un total de 13 trenes semanales con Madrid, aparte de que la estación está «en un estado ruinoso».

Pizarro asegura que en Plasencia hay «demanda suficiente», por lo que ha pedido que se mantenga lo que había. Pero además, ha hablado ya con sindicatos y empresarios y hará lo mismo con las asociaciones vecinales para «afrontar una lucha que debe ser conjunta, porque no es del alcalde ni es una lucha política. Nos hemos quedado incomunicados y no podemos quedarnos quietos. ¿Quién me habla de despoblación?».

No obstante, ha criticado que este «recorte» se ha hecho con la connivencia del presidente de la Junta y ha preguntado por qué ni los representantes políticos del PSOE, ni la plataforma Milana Bonita se han manifestado en contra.

Este periódico ha intentado recabar la versión de Renfe a través de la Delegación del Gobierno, de momento, sin éxito.