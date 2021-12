El 5 de enero, se podrá ver a los Reyes Magos en Plasencia, no como en la pasada edición, que solo aparecieron por televisión. Pero no habrá saludo en la plaza Mayor, ni desde el balón del ayuntamiento porque la cabalgata evitará la zona centro y estrenará un recorrido circular con el objetivo de que no se produzcan aglomeraciones.

Dado que la incidencia de covid está subiendo, es la determinación que ha tomado el ayuntamiento, anunciada este viernes por la edil responsable del desfile, Mayte Díaz. Así, la salida será el 5 de enero a las siete de la tarde del Berrocal y, antes de llegar a los Arcos, el recorrido cambiará para dirigirse hacia Sor Valentina Mirón y de ahí a la puerta Berrozana, puerta Coria, Cañón de la Salud, Calvo Sotelo, puerta Talavera, avenida Alfonso VIII, La Salle, avenida de Salamanca, Cueva la Serrana y al ferial. Díaz ha señalado que volverán los soldados de plomo y cuatro carrozas, tres para los Reyes y otra para el movimiento vecinal. No habrá niños en ellas y sí animación, con Paco Santos y el mago Jorge Luengo. No ha querido desvelar más para que sea «una sorpresa». También ha señalado que los Reyes lanzarán un mensaje que se podrá ver en TelePlasencia y las redes sociales municipales. Lo que sí habrá son caramelos, unos 1.300 kilos, ha apuntado. Navidades solidarias Por otro lado, una actividad que volverá este año será la carrera San Silvestre. Repite el 31 de diciembre, a las cuatro de la tarde desde la puerta de Los Pinos y sin coste de inscripción, que habrá que hacer en Cris-Mar Sport para recoger el dorsal. La edil de Deportes, Isa Blanco, ha explicado que podrán participar niños y adultos, con y sin discapacidad, porque será inclusiva y será posible ir disfrazado. Habrá un puesto de Cruz Roja y se podrá colaborar llevando aceite, alubias, arroz, bollería, lentejas y macarrones, ha explicado. El resto de días, habrá actividades culturales en el teatro Alkázar, varias de ellas benéficas y Las Claras, además de en la Casa de la Juventud; para mayores en las residencias Virgen del Puerto, Hogar de Nazaret, Los Pinos y San Francisco y un concierto de Navidad de la banda de música en el palacio de congresos, el 27.