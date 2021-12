Era adolescente cuando, por primera vez, tuve consciencia del suicidio al escuchar a alguien cercano, sumido en una profunda depresión que arrastra aún hoy, decir que nadie le había pedido permiso para venir a este mundo. El impacto de sus palabras se fijó en mi memoria como lo hace el recuerdo, a través de la fuerte emoción que me provocó. Por desgracia, no fui consciente de su dimensión ni de lo que me esperaba.

Ella ya no estaba en este mundo desde mucho antes de irse para siempre. El miedo nos acompañaba tras el primer y único intento y cada ocasión en que verbalizó su deseo y no supimos hacer más hasta que, mostrando de nuevo su valentía y por una vez en su vida, logró hacer lo que de verdad quería, libre y voluntariamente. No podemos imaginar la amalgama de pensamientos de quien desea suicidarse, mucho menos, el dolor que siente, tanto, como para hacer lo que sea para acabar con él. Esa constante y cercana presencia de la enfermedad mental en mi entorno, desde muy temprana edad, ha generado una profunda sensibilidad hacia todo lo relacionado con su padecimiento. Conozco de primera mano el tabú social y el estigma que arrastra durante siglos y supone la principal barrera que han de derribar el enfermo y su entorno. Porque todos padecemos algún tipo de trastorno mental, diagnosticado o no y cualquiera de los diez que se suicidan cada día puede estar haciéndolo en este instante. Aunque sus manifestaciones son múltiples, los tópicos no funcionan y las herramientas sociales y personales para afrontarlo son muy escasas ante las múltiples y variadas personalidades y necesidades. Hay que estar atentos a los gritos sordos de auxilio, sutiles u obvios, con silencios o palabras, rechazo o cariño, huida o acercamiento, ira o esa sonrisa tan bonita como falsa, cuando los propios enemigos a batir (ignorancia, cobardía, miedo o falta de compasión) dificultan esa necesaria comprensión, que pasa por la total apertura e imprescindible empatía de quienes pretenden ayudar de verdad y acompañar sin imponer en la medida que nos permite; dispuestos a todo, sin rendirse cuando su angustia se manifieste con rechazo, negación o enfado, porque es, en esos precisos momentos, cuando más nos necesitan. Sólo un radical y total cambio social de paradigma contribuirá a tratar este tema como realmente precisa. Porque cuando alguien decide acabar con sus funciones vitales, hace tiempo que su alma estaba muerta y nadie se dio cuenta o, si lo hizo, no supo o pudo ayudarle o, incluso, miró para otro lado.