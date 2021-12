Por primera vez, han sabido lo que se siente al ganar en la Lotería de Navidad y ha sido gracias a que hicieron caso a la predicción de una mujer de etnia gitana. Le ha sucedido a una familia de Plasencia que, en un viaje a Benidorm, compró 14 décimos del número 24198, uno de los quintos premiados del sorteo, con 6.000 euros al décimo.

Aunque prefieren guardar el anonimato, un portavoz cuenta que fue el pasado septiembre cuando varios miembros de la familia se fueron de vacaciones a la ciudad alicantina. Una noche, dos se fueron a cenar «a la calle de los Vascos y decidieron entrar en una administración a comparar lotería».

Se acordaron entonces de que «una gitana le había dicho a una amiga que el Gordo iba a terminar en 8 y pidieron un número con esa terminación». Esa noche, compraron diez décimos y, al día siguiente, volvieron a por otros cuatro.

«Yo tenía la corazonada de que este año nos tocaba y, en mi caso, había comprado bastante lotería, unos 600 euros». Así que, cuando llegó el sorteo, los que podían estaban pendientes del televisor o la radio, hasta que cantaron su número.

«En ese momento tenía mucho trabajo y no lo había visto. Me llamó por teléfono la familia para decirme que nos había tocado». En total, a 11 personas de la misma familia, que lo celebraron «tomándonos unas cañas».

«Quería saber lo que se sentía y por fin lo sé. Lo que más ilusión me hace no es que me haya tocado a mí, sino que le ha tocado a toda mi familia y eso me da más felicidad todavía».

Han ganado entre todos un total de 84.000 euros, 6.000 al décimo, que es «un piquito que ayuda, este año los Reyes vendrán un poco más cargados».