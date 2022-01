Todos, lo recordemos o no, vivimos sin remedio el cruel mazazo de la revelación del secreto que esconden sus Majestades los Reyes Magos. Normalmente, la noticia nos llega inintencionadamente por algún adulto despistado o de forma intencionada por un hermano mayor enfadado o compañero de colegio soberbio o vengativo. Bocachanclas de tres al cuarto que dejan caer la bomba o siembran la sospecha sin intuir las consecuencias, culpables de la pérdida de una ilusión irrecuperable y que únicamente tienes la ocasión de rozar de nuevo, cuando vuelves a compartirla con pequeños inocentes, vírgenes en desilusiones.

Estos insensibles niños capaces de semejante atrocidad, suelen convertirse en los mismos amargados adultos en quienes depositaste tu confianza y luego te traicionaron.

Nadie tiene derecho a poner precio a la ilusión. Esa que cultivaste durante meses, desde que viste aquel balón naranja en su red blanca colgando del techo de la tienda y deseaste tenerlo y le comunicaste a tu madre que se lo pedirías a los Reyes, al tiempo que ella te contestaba: -"tendrás que portarte bien"-. Y cada noche lo incluías en tus oraciones. Y fantaseabas con él, de forma contenida eso sí, advertida también por la sabiduría materna de que "los Magos no tienen suficiente dinero para complacer a tantos niños en el mundo", pero, a pesar de ello, mantenías la certeza de que su magia lo podría todo. Y así fue…

Así que, ahora que la desilusión parece ser el pan nuestro de cada día y los Carteros Reales no han podido recoger sus cartas como antes y las cabalgatas se cancelan por la maldita pandemia (extrañamente en unos lugares sí y en otros no…), hasta en los pueblos pequeños por cuyas calles no caben los camellos y carrozas y las recorren en burro, esperemos que a sus Majestades no les falte imaginación y ofrezcan mágicas alternativas y hechizos fantásticos, que inspiren a quienes les ayudan en esta ardua tarea, bien sean padres expertos en hallar soluciones o comisiones de festejos locales con ingenio, para que preserven la inocencia y procuren cumplir los deseos de miles de pequeños y no tanto, evitando generar caritas de decepción y soltar prematuras bofetadas de realidad innecesarias.

Porque, si han sido capaces de hacer cola para tomarse la temperatura, guardando la distancia de seguridad o desinfectarse, entre otras muchas obligaciones y privaciones por todos, creo que, al menos por una noche, merecen que les regalemos ilusión. Sin duda, ellos se lo han ganado.