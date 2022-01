El pasado octubre, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, mostraba públicamente su disposición "a liderar el PP extremeño". Este lunes, ha manifestado que no ha "cambiado de opinión", aunque, en una comparecencia junto al actual presidente regional del partido, José Antonio Monago, ha querido ser prudente y ha señalado: "cuando se convoque el congreso manifestaré si me presento o no".

No hay fecha aún para ese congreso, aunque Monago ha señalado que será después de las elecciones en Castilla y León y, sobre esto, Pizarro ha reconocido que, la persona que salga elegida tendrá menos tiempo para preparar su campaña. "Habrá que trabajar más, pero no hay ningún problema", ha dicho. Además, ha subrayado que el candidato lo será no solo "a liderar el PP extremeño, sino la región, que necesita una inyección de esperanza importante". No ha querido hacer más apreciaciones, como tampoco Monago, que ha señalado que no quiere "adelantar nada, hay que hablar cuando hay que hablar". Solo ha señalado que "en el PP extremeño hay muchísima gente maravillosa" y, parafraseando a Miguel Celdrán, ha apuntado que, de todos, "el más torpe soy yo". Lo que sí ha dicho es que le gustaría un congreso "cuando más natural y tranquilo, mejor, me gustaría que fuera más tranquilo que el que tuve yo", ya que hubo cuatro candidatos, según ha recordado, aunque acto seguido ha dicho que "no pasó nada".