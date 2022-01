Zona peatonal. Control de infracciones por cámaras. Es lo que pone en la señalización de los accesos al casco histórico de Plasencia, un control que sin embargo no está funcionando desde hace tiempo -el ayuntamiento no ha especificado cuánto- pero que está supliendo la Policía Local.

Así lo han asegurado este viernes el concejal de Interior, David Dóniga y el inspector policial José Antonio Quijada, quien ha explicado que «hubo un problema de software y la empresa tenía dificultades», por lo que dejaron de funcionar, pero «la Policía Local está controlando el acceso» para que se cumpla la señalización.

«Es verdad que se nos cuelan más coches de los que quisiéramos o los que pasaban antes, pero no creamos que se puede hacer un uso indebido porque hay controles continuamente y la policía solicita la documentación y la autorización de paso y, si no se tiene, se sanciona por no respetar la señalización».

Sus palabras las ha ratificado el concejal al señalar: «que nadie se relaje porque la norma sigue vigente y la policía hace controles del acceso y se sucederán hasta que el tema quede resuelto».

No obstante, Quijada ha matizado que el centro es «una zona viva y se puede ser un poco permisivo atendiendo a las circunstancias personales, pero las patrullas a pie hacen valer la señalización».

A lo largo del año

En lo que está trabajando el ayuntamiento es en elaborar un nuevo pliego de condiciones para poner en marcha de nuevo las cámaras, un sistema que el inspector ha defendido porque «es cómodo y efectivo, estos procedimientos se están impulsando en muchos ayuntamientos».

Dóniga ha señalado que la intención es sacar a licitación el nuevo pliego del servicio «a lo largo del año», pero no ha podido concretar una fecha porque ha señalado que depende del departamento de Contrataciones y este tiene «mucho volumen de trabajo». De hecho, Quijada ha apuntado que es un procedimiento difícil y «está tardando».

El acceso al centro está permitido de lunes a sábado de siete a once, salvo los martes, que es hasta las diez y, de lunes a viernes, también por la tarde, de dos a cinco.