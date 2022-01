Fernando Pizarro afronta el último año completo de la legislatura con la confianza de saber que las Edades del Hombre serán un revulsivo para Plasencia y sin desvelar qué será de su futuro, a pesar del interés que sabe que suscita.

Arranca el 2022, ¿va a ser el año de Plasencia?

Indiscutiblemente va a ser un año importante, por acontecimientos como las Edades del Hombre. Pero además, llegará el tren que nos comunica con Badajoz, concluirá la obra de los pabellones militares y tendremos los proyectos de Martín Palomino y el colegio de las huertas. También empezarán las obras de la rotonda y la segunda fase del desdoblamiento, pero me quedo con las Edades, herramienta de desarrollo y creación de empleo. Será el gran acontecimiento cultural, turístico y económico del año y de los posteriores.

¿Será por fin el año de Martín Palomino?

Este año, será exclusivamente el de la redacción del proyecto porque se plantea por parte de la Junta que la ingeniería a la que se adjudique tenga 12 meses para hacerlo, por lo que será el año de una reflexión importante sobre la avenida, en la que entramos todos, el ayuntamiento y, sobre todo, los que están allí. Seguramente, el proyecto estará concluido y presentado en 2023.

¿Qué balance hace del 2021?

Ha sido un año en el que la parte más difícil la ha vuelto a poner la pandemia, que nos ha hecho tener momentos muy críticos, como las manifestaciones de comerciantes y hosteleros por las trabas que puso la Junta a su actividad. En agosto tuvimos una situación complicada y hemos vuelto a tener el problema de la Navidad. Pero también ha sido el año de la vacunación, una consecución de sociedad y estoy muy orgulloso de la aportación del ayuntamiento. También ha habido avances como la inauguración de los dos aparcamientos y la adjudicación del mantenimiento de los jardines.

El paro ha bajado, pero la ciudad sigue perdiendo población

La ayuda a las empresas ha posibilitado que no hubiera cierres masivos y el desempleado ha mejorado, aunque queda mucho por hacer. Creo que el discurso de la despoblación hay que tomarlo como territorio, no como ciudad, porque 9 de las 10 grandes poblaciones de Extremadura pierden población. Es una reflexión que tenemos que hacer todos y necesita de unidad, de dejar de hablar y actuar. Plasencia acusa mucho la falta de inversiones, de ayudas a las empresas, a los nacimientos... Porque hay un problema demográfico. La eliminación de comunicaciones también hace mella.

En materia de inversiones, ¿todo es culpa de Sánchez o Vara? ¿No hace autocrítica?

Nuestra competencia nos obliga a tener suelo industrial y tenemos 400 hectáreas. No puedo más que mirar a las inversiones que la Junta hace en otros sitios, como en los polígonos de Mérida y Navalmoral. ¿Por qué nosotros no tenemos una plataforma logística como tiene Badajoz? Lo que veo es una falta gravísima de compromiso de la administración nacional y regional, no solo con Plasencia, sino con el norte extremeño.

"El tren es una cruzada personal de esta ciudad; se toman decisiones que son una patada al desarrollo de Extremadura"

El tema del tren se lo ha tomado como una cruzada personal?

Es una cruzada personal de esta ciudad. Se toman decisiones que van en contra de que se afiance población, no solo en Plasencia, sino en toda Extremadura. Es una gran patada al desarrollo regional.

¿Quién va a ocupar su lugar?

Lo primero que tiene que haber es un congreso regional y después, comenzarán las reflexiones sobre las estructuras locales. No es que no quiera responder, es que no tengo una respuesta.

Para sucederle, ¿apuesta por alguien conocido o nuevo?

La suerte que tenemos en Plasencia es que, si hay que sustituir a la cabeza, hay mucha gente posible, tanto con experiencia como nueva y siempre preparada.

¿Tiene algún candidato en mente o que se haya postulado?

Confieso que no. De verdad que tengo la cabeza en las tareas de ahora y como todo tiene su tiempo... Todo llegará.

Cuando se postuló como candidato regional ¿le llegaron críticas del partido?

A mí nadie me ha dicho nada, todo lo contrario, forma parte de la democracia interna. Decidirán los afiliados quién sustituirá a Monago, en caso de que Génova decida que hay que sustituirle.

¿Qué tal se lleva con él? ¿Usted también quiere un congreso regional tranquilo?

Me llevo fantásticamente bien con Monago y le tengo gran admiración y respeto. En cuanto al congreso, siempre una lista única facilita la tarea, pero que el afiliado tenga posibilidades de elegir no es una cuestión negativa.

¿Por qué sería un buen candidato regional del PP?

No sé si lo voy a ser, pero si lo fuera, aportaría mi experiencia de tres mayorías absolutas en el ayuntamiento de la cuarta ciudad de la región. Se necesita inyectar una dosis de esperanza en esta sociedad extremeña adormecida que necesita estímulos.

Si no fuera candidato, ¿volvería a la enseñanza o aspira a otro destino político?

Gracias a que tengo mi puesto de trabajo soy una persona libre y estaré siempre obediente con mi partido.