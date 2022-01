"Hija, ¡qué mal llevas las injusticias!", me decía siempre mi madre al verme indignada por algún tipo de atropello contra alguien que no lo merecía.

Desde pequeña he defendido a gente indefensa o cuya situación era menos afortunada que la de la mayoría de personas de su entorno, aunque ello me acarreara más enemigos que amigos y, desde entonces, ese espíritu guerrero se ha ido afianzando al experimentarlas en propias carnes. No hay nada para conocer algo como vivirlo en primera persona y sentir lo mismo, convertida en víctima del abuso de otros, generalmente, egoístas carentes de sentimientos, envidias o del más absurdo prejuicio sin sentido.

Sufrir este tipo de crueldad aprendida, a temprana edad, cuando aún se está formando la personalidad del individuo y cuyas herramientas de afrontamiento son escasas o nulas, influye indefectiblemente al menor en algún grado, favoreciendo la aparición de inseguridades y traumas.

En mi adolescencia, ponerte gafas y adjudicarte el mote cuatro ojos era todo uno. Ahora, afortunadamente, esto, prácticamente no existe. Este sólo es un pequeño ejemplo de discriminación entre iguales. El problema crece cuando se ejerce de arriba abajo, por una autoridad pública con poder para llevarla a cabo.

Esta semana, he conocido el caso de un colectivo asociativo representante de menores, cercano a la Perla del Valle, quienes, por un momento, sufrieron una injusticia de este tipo, peor, teniendo en cuenta que las principales víctimas eran sus hijos. Niños ilusionados con un bonito y loable proyecto, quienes, por una cerrada o limitada mente adulta, casi vieron frustrados sus sueños presentes y, quién sabe si futuros, por el mero hecho de verse involucrados en un conflicto adulto y padecer, demasiado temprano, las incongruencias del sistema y sus gestores.

Afortunadamente, los poseedores de dicha autoridad, tras mantener varias conversaciones con los padres de los perjudicados que ayudaron a ofrecerle diversas perspectivas del asunto, entendiendo que habían creado un problema donde no existía, reflexionaron y abrieron su mente para cambiar su postura y así, sumar oportunidades de crecimiento a aquellas criaturas que, sin comerlo ni beberlo, al menos, iban a perder esta.

Aprenderemos todos cuando sorprenderse porque alguien reconozca su error y pida perdón, no sea extraordinario, sino normal. Porque rectificar no es sólo y sobre todo cosa de sabios, sino también de justos.