Ciriaco Benavente vuelve a administrar apostólicamente la diócesis de Plasencia durante el periodo de sede vacante . Espera que sea un periodo corto y que se nombre pronto a un nuevo obispo.

¿Cuánto llevaba retirado?

Llevaba tres años. Estuve casi 15 años en Cáceres, 12 años en Albacete y me vine a Plasencia, donde he pasado casi la mitad de mi vida y tengo familia.

¿Le ha dado tiempo a situarse?

Bueno, me estoy situando todavía porque han venido los acontecimientos tan precipitados, la fiesta de San Fulgencio, la visita Ad Limina al Papa...

¿Con qué diócesis se ha encontrado?

Con una diócesis en funcionamiento porque la gente está trabajando muy bien, con las dificultades propias del momento actual, el tsunami del covid que afecta mucho a la presencia de feligreses en las parroquias. Me he reunido ya con el colegio de consultores, con los vicarios, con la comisión que lleva la sinodalidad y con algún arciprestazgo para conocer a los sacerdotes y seguir animando a lo que se llevaba entre manos.

También ha nombrado a su equipo, ¿por qué lo ha elegido?

He elegido al mismo equipo que estaba antes, no he cambiado a nadie. Me parecía que sería imprudente el cambiar y les conozco a todos y son para mí personas de máxima confianza y de calidad.

¿Cómo ha sido el encuentro con el Papa, de qué hablaron?

Fue muy largo, de tres horas, creo que éramos 18 obispos y estuvimos en un clima muy familiar. Hablamos de las dificultades de la evangelización, del problema de la pandemia, cómo nos está afectando, el tema de las migraciones, que le interesa mucho al Papa, que también nos dijo lo que esperaba de nosotros, que es mantener la relación con el Señor, la comunión con los hermanos obispos, la comunión con los sacerdotes y la relación con el pueblo santo de Dios, estar cerca de los fieles y ser obispos no distantes sino próximos y acogedores.

¿Le dio tiempo a pedirle que nombre pronto a un obispo?

Eso se lo pedí en la congregación de obispos, que es donde se cuece la cosa, al Papa casi se lo dan ya hecho. Les dije: es la segunda vez que soy administrador apostólico y ya estaba desentrenado, llevaba ya tres años jubilado, aunque no he parado en este tiempo y espero que nombren pronto a un obispo. También se lo dije al Nuncio en su momento. Es importante que la diócesis tenga su obispo propio, no temporal.

"Somos los principales interesados en que se clarifiquen los casos de abusos a la infancia"

Llega además en un año con las Edades del Hombre, ¿cómo lo afronta?

Creo que como todos los placentinos, con mucha ilusión, esperando que sea un éxito, que sean muchas las visitas a Plasencia y reciban el mensaje religioso y, si esto puede beneficiar a la ciudad de Plasencia, bendito sea Dios.

¿Qué le gustaría potenciar en el tiempo que esté aquí?

Hay dos cosas que me tocan muy dentro como es el problema de la sinodalidad, no solamente como algo coyuntural porque va a haber un sínodo y el Papa ha pedido consulta a todo el pueblo de Dios para ver cómo podemos hacer nuestra Iglesia más participativa, el Papa quiere que además esto sea un estilo de trabajo y una forma de ser constitutiva de la Iglesia. Y otra actividad muy bonita son los grupos bíblicos, la escuela bíblica, que hace mucho bien a las personas. Son dos acciones muy concretas y muy significativas.

Un tema de actualidad. El Congreso quiere crear una comisión de investigación sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia, ¿cuál es su opinión?

Cuanto más se pueda clarificar, mejor. Me ha sorprendido que sea simplemente para tratar un tema de la Iglesia. Una organización que trabaja al servicio de la infancia ha sacado un estudio y, de todos los casos que ha habido, un 2% afectan a la Iglesia. Me preocupa que les preocupe solamente ese 2% y no el 98% de los otros, si es que les preocupa realmente la infancia y el daño que se pueda hacer a la infancia. Me ha sorprendido y me parece que sería una anomalía grave, algo que diría poco del Parlamento español.

En la diócesis hay una oficina de abusos a menores donde no ha habido ninguna denuncia. ¿Ve fácil que alguien que ha sufrido este tipo de abuso acuda a la Iglesia?

Tenemos una comisión con personas muy competentes a la que puede acudir todo el que quiera a denunciar su caso, a pedir ayuda... Son tres personas, es verdad que hay un sacerdote, pero también un jurista y un psicólogo, que tienen que acoger, escuchar y tomar en serio a todo el mundo. Somos los primeros interesados en que se clarifiquen los casos que pueda haber o haya habido.

"Si se diera algún caso de un bien inmatriculado indebidamente o que nos equivocamos, no tendremos inconveniente en devolverlo"

Sobre los errores en los bienes inmatriculados de la Iglesia, ¿por qué cree que se pueden haber cometido? ¿Qué explicación tienen?

Efectivamente son errores y estamos volviendo a estudiarlo, está la archivera con ello. Problemas con la titularidad parece que no ha habido de momento y, si se diera algún caso, que nos equivocamos o inmatriculado indebidamente, no tendremos inconveniente ninguno en devolverlo.

La imagen que se da es la de que la Iglesia se apropia de lo que no es suyo

Claro, esa fue la imagen primera que lanzaron muchos medios. Estamos clarificando todos los casos que haya y, si alguno afecta a la titularidad, se devolverá.

¿Cómo le gustaría terminar esta etapa?

Me gustaría que no se prolongara demasiado y que tuviéramos un obispo como se merece esta diócesis.