Falta un día para que termine el plazo de inscripción para el que será el primer desfile de Carnaval en Plasencia en años y las previsiones de la organización apuntan a que unas 200 personas desfilarán por las calles el sábado día 26.

La comparsa Me río de Janeiro es la impulsora de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo y la colaboración del ayuntamiento. Su portavoz, Raquel Sánchez, ha señalado que ya se han inscrito cinco comparsas y otros dos grupos estaban pendientes de confirmación. Además, participará un experto en globoflexia, Javier Carrón.

Así, a su grupo, que contará con unas 32 personas, se han unido dos comparsas de colegios, una de la Asociación de Madres y Padres del colegio Miralvalle, con unos 70 participantes, la más multitudinaria y otra del colegio Madre Matilde, que tendrá 23 participantes.

A estas se sumarán otra comparsa del centro de mayores de la puerta Berrozana, con 30 miembros y una comparsa familiar con 26 participantes.

Según Sánchez, también han mostrado interés la asociación de comerciantes de la calle y puerta Talavera y el centro de menores, aunque aún no han confirmado su participación.

Inscripción abierta hasta este viernes

Podrán hacerlo hasta este viernes, al igual que si hay otros grupos interesados. No obstante, Sánchez señala que «unas 200 personas desfilando no está mal y, de cara al año que viene, se está apuntando muchísima gente que ahora nos está diciendo que le gustaría, pero que no pueden porque queda poco tiempo para el desfile».

Su comparsa, Me río de Janeiro, ha salido otros años en Malpartida de Plasencia y el sábado 26 encabezarán el desfile placentino. Además, llevarán una carroza, aunque todos sus miembros irán a pie y también saldrá un vehículo con un remolque decorado.

La salida será a las cinco de la tarde del parque de Los Pinos hacia la avenida de la Salle, Alfonso VIII, puente Trujillo, rambla de Santa Teresa y parque del Cachón. Habrá un tramo sin música, aún por concretar, para que sea «un desfile inclusivo, para las personas con sensibilidad auditiva».