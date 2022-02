La cambiante sociedad humana ha provocado cambios significativos en la estructura de los hogares y el aumento de monoparentales es muestra de ello.

Siempre hemos tenido más presentes, por multitud de discriminatorias razones, los casos donde la madre se queda sola en situación precaria por diferentes causas, desamparada, con escasos o nulos recursos al carecer de trabajo remunerado (antes habitual) y cuando criar un considerable número de churumbeles y sostener su hogar era lo único y más importante de su vida.

Afortunadamente, en las últimas décadas, el descenso de la natalidad y el aumento de la actividad laboral femenina han contribuido a que las necesidades maternas para el cuidado de los hijos cambien, aun en custodia compartida tras pasar por el circuito administrativo-judicial y mejoradas gracias a la manutención paterna, en muchas ocasiones, conlleva otras en cuanto al cuidado de los menores, por lo que buscan apoyo en su red social más cercana: familia, amigos, etc., en lugar de contar con el padre y pese a mantener una correcta relación por el bien filial.

Y es que he tenido la fortuna de conocerles. Están cerquita y, de un tiempo a esta parte, abundan más. Son esos padres que ven restringida su libertad para estar con sus propios hijos, por la decisión de otra persona que desconoce su realidad y que limita las posibilidades de compartir vida con sus niños, aun sabiendo que es lo que más importante en la relación paterno-filial y siendo posible, claro.

Sienten dolor, frustración e impotencia por no poder acompañarles cuando, sabiéndoles solos en casa por el horario de trabajo materno, su lugar es ocupado por otras personas, familiares o no. También, cuando cada situación pone a prueba su autocontrol y madurez para afrontar los inconvenientes que bien podrían tener fácil solución.

Somos tan obtusos a veces que: porque lo diga un juez, no debería de ser Ley ante cada particular situación personal, porque como humanos, también se equivocan. Muestra de ello es la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Plasencia, que reconoce a un padre el derecho a percibir un complemento de maternidad en su pensión, previamente denegado por la Seguridad Social, por incurrir en discriminación directa por razón de sexo, pues este "no se vincula a la maternidad biológica, embarazo o parto, sino a la crianza de hijos".

Y es que, como todo, es cuestión de voluntad hacer la vida más fácil a quienes queremos o alguna vez quisimos. Favorecer que un padre pase todo el tiempo que pueda con sus hijos y viceversa, debería de ser la única prioridad de ambos progenitores.