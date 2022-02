Isabel Ramos Moreno ha sido una pionera porque, hace 39 años, demostró que las mujeres también podían ser policías locales. Lo hizo entrando en el cuerpo de la Policía Local de Plasencia, donde la plantilla estaba formada exclusivamente por hombres. Ahora, a punto de cumplir 59 años, ha decidido prejubilarse porque, aunque es joven y no le importaría seguir en el cuerpo, siente que está «conforme» con el tiempo trabajado y prefiere aprovechar el tiempo libre que le espera.

De este camino recorrido en la Policía Local de la ciudad a la que llegó cuando tenía diez años, señala que «ha habido cosas muy buenas, buenas y menos buenas, pero de esas me olvido. Han pasado, porque no ha sido todo un camino de rosas, pero prefiero olvidarlas».

Aún así, asegura que «nunca» ha sentido rechazo por parte de sus compañeros policías por el hecho de ser mujer. «Nunca ninguno dijo que no quisiera patrullar conmigo», pone de ejemplo.

Aún así, afirma que «es cierto que tienes que ir demostrando cada paso que das. Yo patrullaba en la plaza Mayor y después pasé a regular el tráfico en la puerta Talavera. Tenía que demostrar que podía hacerlo. Los primeros días pasas muchos nervios y se me formaban algunas colas, pero a mí me gustaba regular el tráfico» y todo fue mejorando.

Lo cierto es que su llegada al cuerpo provocó cambios porque, hasta ese 1983 en que comenzó a trabajar en la Policía Local, solo había hombres en la plantilla, con lo que «solo había un baño de hombres, ninguno para mujeres». La jefatura estaba entonces en la planta baja del ayuntamiento y recuerda que tuvieron que habilitar un cuarto de baño para ella, donde después instalaron una taquilla. Hasta 14 años después no llegaría otra mujer a la plantilla y, con ella, otra taquilla. «Para cambiarnos, tenía que salir una y entrar otra, porque no cabíamos».

A pesar de esos 14 años en los que ejerció su trabajo como única mujer en la Policía Local, ella tenía claro desde pequeña que quería ser policía. Le venía de familia. «Mi abuelo y mi padre eran policías y uno de mis hermanos, también, nos presentamos juntos la primera vez».

Ayudar a los demás

Subraya que «siempre me ha gustado la vida militar, yo veía las fotos de mi abuelo, al que no conocí y me encantaba» y tiene claro cuál era su principal motivación: «ayudar a los demás».

Por eso se presentó a las pruebas y, aunque aprobó, solo había cinco plazas y no pudo entrar en un primer momento. Sí lo hizo más tarde, como «contratada durante más de un año» hasta que volvió a presentarse al examen y logró «el primer puesto», que le dio el acceso directo a la plaza.

En estos casi 40 años en el cuerpo, ha habido muchos cambios, como el traslado a una jefatura de nueva creación con todos los servicios y el mismo espacio para hombres y mujeres. Estas son ya siete, seis ahora que Isabel se ha ido, pero señala que «hay otra mujer en la academia, así que volverán a ser siete».

Reconoce que es un número muy pequeño dentro de la plantilla y no sabe por qué no hay más mujeres en el cuerpo. «Ahora, primero hacen una carrera y luego ya se presentan, pero la verdad es que las plazas salen con cuentagotas y tienes que ir a ser el mejor». Aún así, no duda de que las mujeres pueden serlo: «somos personas y podemos hacer el mismo trabajo».