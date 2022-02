La Unión de Cofradías de Plasencia había propuesto ofrecer una Semana Santa diferente, con la apertura de las procesiones a los barrios y la salida de los pasos de templos distintos a Santo Domingo, sin embargo, finalmente solo una saldrá desde otra iglesia, La Borriquita.

La procesión del Domingo de Ramos salía tradicionalmente de la catedral, pero como en abril estará cerrada por las Edades del Hombre, la cofradía ha decidido que saldrá desde la iglesia de San Nicolás. No obstante, no llegará a entrar en el templo, sino que permanecerá en el exterior hasta la salida de la procesión, que discurrirá por la calle Blanca, plaza de la Catedral, San Esteban, plaza Mayor, calle Zapatería y Santo Domingo.

El Martes Santo, saldrá la cofradía de La Columna. Su presidenta señala que no cambiará el recorrido porque «no caben los pasos por ciertas calles». Aunque en un principio se planteó salir desde la iglesia de San José, su parroquia titular, finalmente lo ha descartado porque «las puertas no tienen las dimensiones suficientes para que puedan entrar y salir los pasos con andas, así que no tenemos alternativas a Santo Domingo».

El Miércoles Santo, el Nazareno también saldrá de este templo al estar cerrada la catedral, por lo que cambiará su recorrido habitual. Bajará por la calle Coria, para seguir por Ancha, calle Trujillo, catedral, San Esteban, plaza Mayor y Zapatería para regresar a Santo Domingo.

El Jueves Santo, únicamente hará un cambio la Venerable Orden Tercera, que acortará el paso por la plaza Mayor.

La hermandad de la Pasión, que sale el Lunes Santo y el Domingo de Resurrección, aún no ha comunicado lo que hará en Semana Santa porque está inmersa en los preparativos de la Cuaresma.

Respecto a las medidas de prevención por el covid, las cofradías esperarán a abril para ver cómo ha evolucionado la pandemia y qué recomiendan las autoridades sanitarias.