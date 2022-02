Desde pequeño, tenía claro que le gustaba «el estilismo». En Plasencia, no pudo estudiar el Bachillerato de Bellas Artes que hubiera querido porque en su época de estudiante no existía, pero en Madrid pudo formarse como asesor de imagen personal y personal shopper y desde los 21 años no ha parado de trabajar como diseñador de vestuario en películas y series. Ahora, el placentino de nombre artístico Unai de Mateos acaba de saber lo que se siente al ganar un Goya gracias a que firma el vestuario del corto de ficción ganador, Tótem Loba.

Precisamente, fue el corto que le arrebató el premio a otro placentino, Santiago Requejo. Todo queda en casa porque Unai Cáceres Mateos, el nombre real de este placentino, presume de su ciudad y está orgulloso de ser de Plasencia. «Por mi nombre, siempre me preguntan que si soy del norte y yo digo que sí, que del norte de Extremadura. Me encanta la ciudad, su cultura, el folklore, la gastronomía, me gusta todo», afirma. En Plasencia tiene a toda su familia que, gracias al trabajo de Unai en la serie Isabel, protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, pudo conocer desde dentro el rodaje de una serie, ya que parte de las escenas se rodaron en Plasencia. «Metí a mi madre y a mi tía para que me ayudaran a vestir a los figurantes y mi tío salió de monje, con la tonsura y todo», recuerda Unai. Cristina Sánchez, su maestra Esta es solo una de las series en las que ha participado desde que empezó en la profesión, primero de la mano de la televisiva Cristina Sánchez, a la que destaca como su «maestra, es la que me lo ha enseñado todo». Junto a ella estuvo también nominado a un Goya por otras dos películas, Por un puñado de besos y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, también con Verónica Echegui, directora de Tótem Loba y que no se olvidó de nombrar a Unai en los agradecimientos por el Goya. Porque con su equipo, este placentino se encargó de construir «casi 40 máscaras» para esta cinta. Se dejó «la piel», como subraya que hace en cada uno de sus trabajos porque su profesión es «una carrera de fondo» que aún así, disfruta «mucho». También ha participado en otra reconocida serie como Élite y este año se estrenarán tres películas en las que firma el vestuario, Contando Ovejas, Ramona y La fortaleza. Ahora, trabaja en una serie para una plataforma digital y se enorgullece de haber ganado un premio en Medina del Campo. Ilusión y positividad no le faltan para continuar.