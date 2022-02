Jesús Salvador Morcillo lleva apenas desde el 2017 vendiendo cupones de la ONCE en Plasencia. Antes, "trabajaba en la construcción", pero tuvo una lesión "ya solo puedo trabajar de esto". Tiene 53 años y este domingo ha vivido uno de los días más felices de su vida tras enterarse de que había dado el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, un premio de un total de 1,5 millones de euros, repartidos entre 5.000 euros mensuales durante 20 años, más 300.000 euros al contado.

"Te produce mucha satisfacción, mucha alegría, nunca había dado el Sueldazo, el mayor premio que había dado había sido de 5.000 euros", explica apostado ante un supermercado de la avenida Martín Palomino, la zona donde vende a diario.

Explica que tiene "muchos clientes habituales" y cree que uno de ellos ha sido el agraciado con este premio. "Tengo una idea de a quién le puede hacer tocado" porque pidió un número concreto, de máquina, el 61108, pero además, le tocó la serie, la 002. "Ha tenido mucha suerte, yo creo que es alguien que necesita el dinero y, aunque Hacienda se queda con el 20%, si me toca a mí, yo no trabajo más", dice con humor.

De momento, no le han preguntado mucho por el premio, "creo que la gente no se ha enterado todavía" y está contento porque "yo vendo para que le toque a la gente". Además, resalta que así se demuestra que toca y esto puede hacer que más gente se anime a comprar cupones de la ONCE.