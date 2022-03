La estación de autobuses de Plasencia no tiene servicio de taquilla por las tardes, ni los fines de semana y no hay personal de guardia por las noches. Además, según ha criticado la concejala de Turismo, Belinda Martín, «en estos horarios no es posible acceder al baño salvo por la cafetería y solo se limpia una vez al día».

