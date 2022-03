Se ignora si esta especie mágica está de paso o ha venido para quedarse, de nuevo. El caso es que ha rondado las inmediaciones del término municipal de Villanueva de la Vera, al menos, allá por finales del mes de julio del pasado año. Prueba de ello es la muestra recogida por el personal técnico de la Dirección General de Sostenibilidad, enviada a la Universidad de Oporto (Centro Integrante del Centro de Investigación de Excelencia Europea CIBIO-VIÓPOLIS), para ser analizada y que ahora confirma la presencia de una hembra reproductora en esta zona, cuyo haplotipo genético se corresponde con especie lobuna española, diferente a la portuguesa.

A pesar de estar protegida por la Unión Europea, pues su recuperación contribuye a la protección de la naturaleza y a frenar la pérdida de biodiversidad a escala mundial, el velo del eterno conflicto: lobo/humano se mantiene y ha dado lugar a mitos, leyendas, películas y múltiples alusiones a este particular binomio, llegando a convertir al lobo en coprotagonista involuntario de nuestra historia, la mayoría de las veces, fruto del miedo y de la perturbada visión humana, capaces de confundir salvaje, con maldad y ausencia de compasión y ternura, tal vez por su carácter indómito, difícil de doblegar para el hombre, quien, como su peor enemigo, lo ha convertido en el malo del cuento.

Históricamente hemos pervertido su imagen, como ya Plauto escribiera en su obra Asinaria: Lupus est homo homini, non homini quom qualis sit non novit, (Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro) y que, más tarde popularizaría, resumida, Thomas Hobbes: Homo homini lupus, (el hombre es un lobo para el hombre), infiriéndole ese aspecto maligno que no posee e igualándole a su más fiero depredador y peor enemigo. Imagen que, por suerte, alguien como el gran Félix Rodríguez de la Fuente fue capaz de limpiar y pareciera hemos olvidado.

Puede que compartamos la misma gregaria forma de vida, sin embargo, bien podríamos copiar otras muchas bondades, como su fuerte y gran resiliencia.

Creemos ser la especie más evolucionada pero, como el reciente jueves bélico, demostramos nuestra propia involución, fruto de intereses egoístas de unos pocos e indiferencia de la mayoría.

Si no somos capaces de convivir con los miembros de nuestra propia especie, cómo vamos a hacerlo con ellos.