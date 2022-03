Empezó fotografiando los paisajes que recorría en excursiones o cuando se iba de ruta y ahora ha llegado a la final del premio fotográfico más prestigioso del mundo, el World Press Photo. Es el placentino Míchel Pedrero, de 36 años, que el día 24 de marzo sabrá si es o no el ganador.

No pierde la esperanza, pero sabe que es muy difícil. Con solo una fotografía, que plasma un momento de una boda nubia, ya ha superado seis rondas hasta llegar a ser finalista, lo que supone «un reconocimiento, otro empujón más», que le ha llevado a captar la atención de numerosos medios de comunicación y también a conseguir muchos nuevos proyectos.

Precisamente, está inmerso en el próximo, una exposición en Granada que estrenará el 29 de abril de la mano de la oenegé Agua de Coco, quien se encargará de que sea itinerante a nivel nacional. «Estaría encantado de que se viera en mi tierra», afirma.

Allí mostrará su proyecto documental Sudán nos mira, al que pertenece la fotografía que presentó al World Press Photo, pero también expondrá otras fotografías infantiles porque la muestra se enmarca en una actividad contra el maltrato infantil.

Mientras está inmerso en los preparativos, no deja de lado los viajes, donde se funde con su cámara para captar miradas y paisajes que después pública en su instagram, @wildnomadphoto, donde se puede ver todo su trabajo.

En el Times

Precisamente, recuerda que fue el boom de las redes sociales el que las mostró al mundo y le permitió lograr una repercusión que le llevaría después a publicar imágenes en el Times y en National Geographic, entre otras publicaciones internacionales.

Ese fue su trampolín al World Press Photo, mientras que su «inquietud y curiosidad» son las que le han llevado a recorrer un mundo que empezó a conocer cuando era un niño, junto a sus padres.

Entonces, recuerda que viajó «por toda Europa y también fuimos a Estados Unidos». Pero entonces, él no era el que tomaba las fotografías, sino su padre.

No recuerda cuándo tuvo su primera cámara de fotos, aunque sí que fue «tempranito». Lo que no olvida es que fue «hace siete u ocho años» cuando se compró una cámara profesional.

¿El motivo? Un viaje al Amazonas. Empezó en Colombia y siguió por Los Andes hasta Chile, a lo largo de tres meses.

Durante sus primeros años como fotógrafo profesional, lo ha compaginado con otros trabajos, aprovechando vacaciones, pero desde la pandemia, se dedica exclusivamente a la fotografía.

«No tengo un lugar bonito, me gustan todos, todos me han dado algo"

En solitario ha recorrido La India, Tailandia, Birmania, Israel, Jordania, Palestina, Egipto, Namibia, Etiopía, Sudáfrica, Botswana, el Ártico, donde ha fotografiado las auroras boreales y Sudán, de la que volvió las pasadas Navidades.

Entre todos, no puede elegir. «No tengo un lugar bonito, me gustan todos, todos me han dado algo», aunque destaca a nivel humano a los sudaneses y birmanos que, «te ayudan de corazón», subraya.

No sabe si su próximo destino será Latinoamérica o las selvas indias, pero sí que el mejor lenguaje es «el de los gestos» y que él llevará consigo su mejor llave: «Mi sonrisa».