Cuatro familias de Plasencia y el norte de Extremadura acogían a niños ucranianos gracias a la onegé Infancia de NAD, unos meses en verano y uno en Navidad. Junto a otras dos de Badajoz y Mérida, están ahora luchando "por sacarles de allí" y no solo a ellos, también a sus hermanos, madres y abuelas. Pero la asociación necesita dinero para costearles el viaje y ha organizado una marcha en Plasencia, en colaboración con el ayuntamiento.

Será el sábado 26 de marzo, con un recorrido circular con salida a las cinco de la tarde desde la avenida de La Hispanidad hacia la zona centro, pasando por la plaza Mayor. Los dorsales estarán a la venta al precio de 3 euros en numerosos establecimientos y empresas, entre ellos los adheridos a la Asociación de Comerciantes Zona Centro. Además, será posible inscribirse o colaborar con la fila cero en la web tucrono.es.

Raquel Muñoz, miembro de la asociación, ha explicado este lunes que la oenegé no tiene fondos porque cada familia de acogida se costea los gastos de viaje y estancia de sus niños. Por eso, es lo que necesitan ahora, dinero para el transporte de cuantas más familias mejor, ya que, al traer no solo a los pequeños sino también a sus familiares, "nos hemos visto desbordados". En cuanto a casas de acogida, asegura que "sitio no nos va a faltar" porque numerosas familias se han ofrecido para acoger, e incluso han ofrecido vivienda.

Niños sobreviviendo en sótanos

A España, la oenegé ha traído ya a 79 niños y "cuatro autobuses completos con abuelas y madres", pero ninguno ha llegado aún a Extremadura porque estos últimos están en "zonas menos accesibles, ocupadas por los rusos, en cuanto tengamos una pequeña posibilidad de sacarles con vida, se irán sacando porque ahora la mayoría están en sótanos y los alimentos y el agua van escaseando, estamos cada día más preocupados", explica Guadalupe Campos, que tiene un niño de acogida, Pavlo, de 9 años, en esa situación.

Tiene otros cuatro hermanos y quieren traerlos a todos y a su madre, pero de momento, solo su hermano mayor está en Kiev y no quiere viajar a España porque "tiene allí a su novia y su familia". Cuando consigan traerlos, la idea es "ubicarlos juntos o cerca unos de otros".

Los miembros de Infancia de NAD han pedido a los placentinos y comarcanos que sean solidarios y compren dorsales -se han realizado 8.000- o colaboren con la fila cero. "Tenemos que centrar el tiro, los objetos materiales están muy bien y siempre vienen bien, pero lo que realmente se necesita es dinero para los viajes y medicamentos", subraya Arribas.