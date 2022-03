Fernando Pizarro, presidente local del PP de Plasencia, encabezará a los tres compromisarios que acudirán desde la capital del Jerte al congreso nacional del PP que tendrá lugar el próximo fin de semana en Sevilla y encumbrará a Alberto Núñez Feijóo como líder nacional del partido.

Como el propio Pizarro ha explicado este lunes, le acompañarán al congreso la secretaria general del partido en la ciudad, Loli Marcos y el vicesecretario de organización, David Dóniga.

Pizarro ha explicado que se ha llegado a un acuerdo en la junta local y con la asamblea de afiliados a la hora de elegir a los compromisarios para que no fuera necesario votar. "Existe un acuerdo generalizado de que las personas que representan al partido son las que va, pero aquí no encabeza nadie nada, todos somos compromisarios de la misma altura, yo no me siento líder de un grupo de personas, sino representante de los más de 1.200 afiliados que hay en Plasencia".

El presidente local ve su presencia en el congreso como "un privilegio", ya que afirma que se va a vivir en Sevilla un "momento histórico" y, sobre la elección de Feijóo como presidente nacional del partido, ha afirmado que "lo que representa es lo que necesitaba nuestro partido".