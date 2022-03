No habrá una lista única y una candidatura de consenso para liderar el PSOE de Plasencia. En su lugar, los militantes de la agrupación placentina deberán elegir este jueves, a partir de las 19.30 horas en Santa María, entre dos candidaturas, las encabezadas por Alfredo Moreno y Amable Mateos.

Moreno es el candidato oficial’, actual vicesecretario del comité local y portavoz del grupo municipal y Mateos, un histórico del PSOE, con más de veinte años de afiliación a sus espaldas, pero que no ha ocupado cargos públicos más que el de concejal en el Ayuntamiento de Casas del Monte.

Ambos han liderado unas negociaciones que se han desarrollado hasta el último momento con el objetivo de lograr una lista única de integración. La número 2 de Mateos, Nuria López, ha explicado que han puesto sobre la mesa varias opciones, entre ellas que López fuera la secretaria de Organización y su sector tuviera una representación de un tercio del comité, pero en su lugar, “lo que nos han ofrecido son cuatro personas de un comité de no sabemos cuántas, eso no es ser generoso. Creo que no hemos pedido nada disparatado y que no fuera posible”, ha señalado.

Por su parte, Mateos ha explicado que para él no supone una satisfacción que haya dos listas: “Hemos hecho lo que hemos podido, nos hubiera encantado una sola lista, pero en las familias pasan estas cosas y tampoco es malo”.

Lista abierta e integradora

Afirma que, si su lista gana este jueves, será “abierta e integradora, no queremos dejar aislado a nadie” y subraya que ha asumido el liderazgo porque “tengo muchas ganas, ilusión y capacidad suficiente, de negociación, trabajo y esfuerzo”.

Sobre la opción de no haber presentado lista, tiene claro que “ya llevamos bastante tiempo que el PSOE no progresa en Plasencia, no se ve, no crece, se está perdiendo la militancia, la ciudad no nos ve. Nos presentamos con una lista nueva”.

La han presentado a última hora de este miércoles, justo antes de que cumpliera el plazo.

Por otro lado, este periódico ha intentado en varias ocasiones conocer la valoración de Alfredo Moreno sobre las negociaciones y candidaturas pero de momento no ha sido posible.