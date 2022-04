De nuevo esta semana la violencia pública ha sido protagonista de esta, tantas veces increíble, película que es la vida, que no deja de sorprendernos día sí y día también. Aunque tal vez sólo sea nuestra manera de vivirla o malvivirla.

La fiesta del cine por excelencia ha ofrecido el peor espectáculo que podría dar y fijado el punto de mira en la manifestación de violencias física y verbal de un hombre hacia otro y su posterior disculpa errática en nombre del amor, utilizando la reacción en lugar de la razón y que no hizo sino dejar en segundo plano a la principal e igual de grave agresión, la verbal de un hombre hacia una mujer por su aspecto físico.

Ella no se igualó a su maltratador y devolvió con la expresión de su rostro el desprecio a la ofensa, mostrándole su error y el resultado del trabajo de aceptación y superación de su nueva imagen calva, declarado públicamente con anterioridad. Pero sin el cual, esta agresión bien podría haber socavado el más sano y sólido autoconcepto y la más satisfactoria autoestima, frutos del proceso que está padeciendo y motores para mostrar su belleza ante todos, con la sana intención de ayudar a otras muchas que han pasado o están pasando por lo mismo.

Sin embargo, la polémica otra vez más es androcentrista y focaliza el meollo en el oscarizado macho alfa incapaz de controlar su instinto animal más salvaje y sus impulsos primarios, mostrando secuelas de posibles traumas no sanados de su biografía, que no justifican en absoluto su violencia y no en la capacidad femenina de responder sin maltrato al maltrato de ambos hombres, el primero ejercido hacia ella y el segundo en su nombre, como si su forma de enfrentar la situación fuese menos válida que la de su pareja, por no ser tan explosiva, aunque sí coherente con su realidad, dando una lección a todos al considerar que: la mejor defensa no es un buen ataque. La mejor defensa es no sentirse atacado (G. Schmedling).

Usamos nuestro derecho a la libertad de expresión para opinar sobre este maltrato público y, sin embargo, en más ocasiones de las que debería, nos silenciamos al escuchar voces o golpes en la puerta de los vecinos de al lado, justificando acto seguido nuestra hipócrita y cobarde decisión con muletillas del tipo: son cosas muy delicadas o es mejor no meterse y cerramos la puerta sin tomar partido, no sea que salgamos mal parados por algo que ni nos va ni nos viene, ¿no?

Puede que la violencia pública haga más ruido y llegue más lejos, pero la privada, esa que sucede a diario más cerca de lo que queremos reconocer, es muchísimo peor y está menoscabando y acabando sigilosamente, de un modo desgarrador y lacerante, como si de la gota china se tratara, con demasiadas vidas humanas.