Marisa e Inmaculada Durán López nacieron en Navalvillar de Ibor y su trayectoria profesional la han desarrollado en Madrid, aunque sin dejar de lado su tierra porque «cada quince días» regresaban a la casa familiar. La pandemia cambió eso y el hecho de estar «encerradas en un piso, sin poder salir de Madrid», les hizo pensar seriamente en el regreso. Lo han conseguido gracias a un proyecto cultural porque serán las encargadas de dar una nueva vida al auditorio Santa Ana de Plasencia.

Durlop es la empresa que han creado para gestionar el espacio, propiedad de la Fundación Bancaria Caja de Extremadura y con el que podrán hacer realidad el sueño que siempre tuvo Inmaculada de «tener una sala de teatro».

Su idea era que fuera «pequeña, íntima», aunque gracias al proyecto Cáceres Impulsa surgió la oportunidad del auditorio y, aunque Inmaculada era reticente al principio precisamente por su tamaño, cuando lo vieron cambió de opinión: «Nos encantó, nunca habíamos entrado y no te imaginas lo que puede haber dentro, la bóveda nos sorprendió mucho», explica Marisa.

Además, el tamaño, con 313 butacas, les permitirá desarrollar su idea de ofertar espectáculos con «cantautores, teatro alternativo, artistas cercanos que puedas sentir cerca aunque estés sentado en la fila 16».

La inauguración ha tenido lugar este domingo, con Victoria Ash y ya están programadas las actuaciones de Vicky Gastelo el día 9 de abril, Fran Perea, el 23, Manolo Morera el 29, Huecco el 30 de abril y Dani Flaco el 13 de mayo.

Una premisa, la calidad

Su propósito es compaginar artistas conocidos con otros menos habituales, pero siempre con una premisa, «la calidad». Reconocen que es una apuesta arriesgada, pero «a mí me gusta ver a gente que no conozco porque me sorprende», señala Marisa. Por eso, subraya que darán la oportunidad al artista y además, piden «que la gente se dé la oportunidad de conocer a gente nueva».

Su filosofía es contar con «artistas más o menos conocidos» y asequibles para todos los bolsillos. «No vamos a cobrar 40 euros por un espectáculo porque no es eso lo que queremos, no se trata de grandes eventos sino de algo mucho más cercano».

Inmaculada ya sabe lo que es trabajar en el mundo artístico porque creó en Madrid una compañía de teatro, estudió Comunicación Audiovisual y Producción y ha ejercido como productora de cortos y en televisión.

Para Marisa, este mundo es una afición porque en su caso estudió Económicas y ha trabajado en el sector de la banca, seguros y compañías aéreas.

Ahora, se han unido en un proyecto cultural que las ha traído de vuelta a Extremadura, a la Plasencia donde estudiaron, en el Santísima Trinidad y arrancan con «muchísimo miedo» y también incertidumbre por la acogida que tendrá, aunque igualmente con «todas las ganas del mundo, muy contentas y con muy buenas vibraciones».