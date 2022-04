Recurren la separación de menores ucranianos de la misma familia en Plasencia por parte de Educación

La familia de acogida de los menores ucranianos que la Consejería de Educación ha separado en dos colegios diferentes de Plasencia ha presentado un recurso de alzada ante la Delegación Provincial de Educación en el que solicita que se revoque parcialmente la decisión de la comisión de escolarización de Plasencia por la que dos de los menores, Nazar y Andry, de 9 y 10 años, están escolarizados en el colegio de La Salle, mientras que su tío Dmytro, de 14 años está en el colegio Santísima Trinidad, junto a un hermano y tío de los niños, Maryan de 17 y que lleva años viviendo en Plasencia con sus padres de acogida y tutores.

El recurso señala que solo el colegio Santísima Trinidad permite la agrupación familiar de todos los menores, por lo que se facilitaría así la integración de unos niños que "están desarraigados, tienen numerosos traumas derivados de la dramática situación que han vivido, y siguen viviendo", además de que su tío Maryan, podría servir de intérprete porque los recién llegados no hablan español ni inglés.

Supuesto de urgencia social

Además, la familia argumenta que la comisión de escolarización no fundamentó la separación de los menores en distintos colegios y frente a lo que Educación señaló públicamente de que el motivo era que no había plazas en el Santísima Trinidad, apunta a la Ley de Educación, que "permite superar la ratio en circunstancias excepcionales" y, según señala, "estamos ante un supuesto de urgencia social, tan excepcional que no aparece ni regulado expresamente en la norma, aunque debemos hacer una interpretación de la misma, porque son circunstancias excepcionales, y hasta hace poco, impensables".

Por todo, apelan a que impere "el sentido común, así como razones humanitarias y aplicar la normativa vigente, interpretarla y acoger esta situación excepcional, dando la mejor solución para los menores afectados y accediendo a escolarizar a los mismos, en el colegio Santísima Trinidad".