Una rusa y una ucraniana, unidas frente a Putin desde Plasencia

Una es rusa y la otra ucraniana. Son vecinas en Plasencia desde hace poco más de un año, pero se consideran además amigas, hermanas y sobre todo, paisanas. La guerra las ha unido aún más porque a pesar de que el país de una ha atacado al de la otra coinciden en su valoración sobre el conflicto, al que solo ven un culpable, Putin: «Por el capricho de un dictador, un loco, gente inocente está muriendo, está destrozando a las familias».

Lo afirma Alena Patrakova, rusa, que lleva casi 15 años en Plasencia y está ejerciendo de intérprete para familias ucranianas que llegan huyendo de la guerra. Tiene familia y amigas en Rusia y también Aleksandra Goncharenko, ucraniana. Toda su familia materna está en Rusia, mientras que la paterna sigue en Ucrania.

Explica que estos están «en alerta constante, siempre, por las alarmas antiaéreas», ya que viven en una zona donde no están los rusos, pero sí en sus alrededores. No han querido salir de sus casas y su país y los que lo han hecho, como la madrina de sus hijos, que ha sido acogida en El Torno, «está deseando volver con su familia y a su país. Las familias que acaban de venir están deseando volver».

"Yo también sufro las sanciones, tengo que pedir permiso cada vez que quiero sacar dinero del banco o hacer una compra on-line" Alena Patrakona - ciudadana rusa

Mientras tanto, Alena señala que hay muchos rusos contrarios a la guerra, pero «no les dejan abrir la boca, están desinformados, engañados, los rusos también están siendo víctimas de un fanático, no saben por qué lo está haciendo, pero se tienen que callar porque, o les dan una paliza, o van a la cárcel», afirma.

Alena tiene claro que Aleksandra es «como si fuera mi hermana, parte de la familia» y no duda de que se está cometiendo «una injusticia. La gente no solamente está muriendo por las bombas, también porque no está recibiendo atención médica y las personas mayores están abandonadas, aguantando hasta que se queden sin comida, hay problemas de provisiones y medicamentos».

En el lado positivo, Aleksandra cuenta que en su país hay grupos de voluntarios «que van por las casas ayudando a los mayores» y afirma que la ayuda humanitaria que se ha enviado desde España «ha llegado y la están repartiendo».

Respuesta tibia de Europa y EEUU

Respecto a la respuesta de Europa y otros países para parar la guerra, ambas consideran que está siendo «bastante tibia, no es suficiente» y, de hecho, Alena señala que las sanciones las están sufriendo los propios rusos, como ella, que aún estando en Plasencia, al ser rusa está teniendo dificultades para sacar dinero del banco. «Siempre tengo que pedir permiso, no puedo hacer una compra on-line...»

En su opinión, Europa y EEUU deberían «buscar otra solución para parar a Putin, algo más contundente, hay que encontrar la manera de parar y que deje de morir gente ya».

Por supuesto, no están a favor de combatir el fuego con fuego, pero, si antes del inicio del conflicto no creían que fuera posible, ahora no creen que vaya a terminar pronto. «O se muere Putin o no sé cuándo va a acabar. Ahora está cambiando de estrategia porque tiene mucha resistencia de los ucranianos, pero va a estar mordiendo poco a poco, cacho a cacho, es un monstruo».

Alena y Aleksandra no tienen dudas de que mientras el líder ruso «esté vivo, será complicado pararlo porque hasta ahora nadie ha podido hacerlo». Al menos, mientras el final llega, ellas seguirán unidas.